關籠不是懲罰　配合得好更可令毛孩安心？

新年即將到來，毛爸毛媽可能會面臨抉擇----要把毛孩安置在寵物旅館或一起開車出去玩？而不論決定為何，毛孩在陌生環境可能會焦躁不安，這時，幫牠們準備一個能安心休息的地方就很重要。消除毛孩緊張情緒的方法有很多，寵物友善協會執行長路易斯提出的是「籠內訓練」。

很多民眾對籠子有負面印象，但其實籠子也可以是寵物安心休息的地方。（Gettyimages／視覺中國）

黑心繁殖業者罔顧動物福利，繁殖犬大多長期關籠飼養，也造成一些後遺症，因此民眾對「關籠」有負面印象，或者有些飼主會把關籠當成處罰，寵物犯錯即被抓進籠子裡責罵；上述兩種情況，讓現在飼主普遍不願意關籠，路易斯認為，這是飼主對籠子的偏見，「籠子是毛孩安休息的小天地」，端看你會不會運用。

路易斯直言，不是每隻寵物都需要做「籠內訓練」，但若家中寵物在陌生環境（如動物醫院、大眾交通工具、寵物旅館、汽車）容易緊張，或是有分離焦慮症，可以替牠們準備一個能獨自放鬆的小角落，而這個小角落就是籠子，「只要讓籠子和安心休息之間有正向連結，寵物就會喜歡待在裡面。」

在籠子裡放滿寵物喜歡的東西，就可以讓牠愛上籠子。（Gettyimages／視覺中國）

籠內訓練的方法不難，大約一星期就能學會。路易斯說，首先要讓毛孩喜歡籠子，「有的狗狗看到籠子就討厭，那就要讓牠看到就喜歡，可以用零食或玩具輔助。」簡單來說，對貪吃狗而言，要讓牠看到籠子就想到食物，自然會喜歡籠子。接下來是讓毛孩能自由進出籠子，最後再把門關上，逐漸延長時間。

現任寵物友善協會「寵物張老師」志工講師的黃小姐，曾受狗狗的焦慮行為所困。黃小姐有一隻繁殖場棄犬「黑糖」和一隻浪犬「刈包」，黑糖有嚴重的分離焦慮症，只要黃小姐不在身邊，牠就不吃不喝；刈包則是會在車上哀嚎、跑跳，嚴重影響行車安全。

黃小姐的兩隻狗狗經過一星期的籠內訓練，已經不會在陌生環境焦躁。（寵物友善協會）

黃小姐求助路易斯，得到「籠內訓練」的回應，讓她一時無法接受，因為黃小姐認為，關籠是是懲罰、是讓黑糖回到繁殖場般的生活。後來黃小姐還是嘗試做籠內訓練，讓狗狗在運輸籠內吃牠們愛的豬大骨，過了約一星期，黑糖和刈包就非常喜歡待在籠子內，黃小姐不在家或是開車載牠們，狗狗都乖乖在籠子裡休息。

從黃小姐的例子來看，關籠訓練可以發揮穩定寵物情緒的功能。路易斯提醒飼主，籠子不是處罰的工具，而是主人不在時的良伴與安全的小天地，就像我們待在自己的房間最安心。

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：關籠不是壞事 安撫毛孩情緒有速效】