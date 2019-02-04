【狗．健康】農曆新年隱藏危機　6大指標讓狗狗遠離焦慮！

農曆春節將至，今年將有長達9天的連假，有飼養毛小孩的家庭該如何在這9天打理好寵物的一切？台灣動物保護行政監督聯盟（動督盟）針對動物在過年期間的福利、醫療、心靈、交通、旅遊、住宿等六大指標，邀請獸醫師、寵物訓練師等專家來給飼主寶貴的建議。 動物盟執行長何宗勳表示，根據農委會統計，每年有飼養寵物的家庭數量越來越多，到目前為止全台大約有多達177萬隻毛小孩，而且大家普遍看待貓狗不再單純只是動物，而是當成「家人」來對待，所以當過年過節也會想要帶寵物出去玩，或是吃大魚大肉的時候也分給寵物吃，但是看似幸福的時光裡隱藏著那些該注意的事項，今天就邀請了許多專家到場替大家解惑。

楊動物醫院院長楊靜宇獸醫師表示，每年春節期間，有些家庭比較忙碌，可能會忙著大掃除、拜年，常常會忽略到家中的毛小孩，所以單純就福利層面來講，過年的時候也要記得每天至少2次帶狗狗出門散步，另外有出門旅遊的話，如果可以的話也不要忘記帶上毛小孩，不然等著飼主玩完回家後可能會發現毛小孩非常鬱悶。

該如何讓毛小孩平安過好年，動督盟邀請眾多專家來給予飼主建議。（姚崇仁／台灣動物新聞網）

而在過年期間寵物的醫療方面，全國獸醫師公會理事長陳培中則表示，每一年過年最常見的就是當主人吃大魚大肉的時候，都會想要分給毛小孩吃，導致有吃過量、亂吃人類食物而引發腸胃炎，所以飼主在過年期間千萬不要給毛小孩吃太多東西。 陳培中也指出，當毛小孩在過年期間生病要到有營業的24小時動物醫院時，數量明顯不足，全台有10個縣市是沒有24小時動物醫院，所以在過年期間可以事先準備一些慢性疾病的藥物，如果真的要送醫的話也要注意價格會有比較高的問題。

飼主在農曆春節需要注意關於毛小孩的六大指標。（何宜／台灣動物新聞網）

而國內知名的寵物訓練師熊爸也列出過年期間毛小孩常見的反常行為問題，包括被鞭炮驚嚇的問題，過去曾遇到有狗狗被鞭炮嚇到，直接衝破家中玻璃的案例，所以飼主可以先探聽住家附近放鞭炮的時間，事先帶毛小孩離開避免發生危險，另外連假帶毛小孩旅行時會長時間坐車或是親戚朋友來家中拜年時，毛小孩都容易會有嚴重焦慮或是緊張的問題，飼主也要記得給予適當的安撫。

連假帶毛小孩旅行時會長時間坐車或是親戚朋友來家中拜年時，毛小孩都容易會有嚴重焦慮或是緊張的問題，飼主也要記得給予適當的安撫。 （GettyImages）

農曆新年連續假期，不少飼主無法帶毛小孩一起出遠門時，就會選擇寄宿在寵物旅館，但是目前寵物旅館還沒有完整的法源來做規範，所以當飼主在找旅館時，可以找毛小孩比較熟悉的旅館，並注意業者是否了解寵物心理與行為，甚至提供足夠的運動。

【本文獲「 台灣動物新聞網 」授權轉載，原文：讓毛小孩平安過好年 六大指標要注意】