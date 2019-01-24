【你有壓力我有壓力！】5個方法教你舒緩狗狗焦慮

寵物會因不同的原因產生焦慮；而狗對環境變化的反應，實際上與我們極為類似。

狗狗發生焦慮有許多原因；像是當狗被單獨放在一處很長的時間，就有可能出現分離焦慮。狗若對大的聲音恐懼，如打雷，就可能發生噪音焦慮。狗也可能產生暈車和旅行焦慮；另外，你如果想把你的狗關起來，也得要三思，因為牠們的挫折感可能會導致禁閉焦慮。

你如果想把你的狗關起來，也得要三思，因為牠們的挫折感可能會導致禁閉焦慮。（Gettyimages／視覺中國）

狗的生理和情緒發生變化時是有指標可觀察的，例如壓力太大時，會有重複或異常行為出現。躁動的狗可能會停止吠叫，轉為啃咬家具、鞋子，或是吃自己的糞便，或對他人有攻擊行為。

當這些行為發生時，不要遽下定論懲罰狗狗。因為這不是解決問題的根本之道。事實上，疼痛只會加強牠們的壓力，而導致更多不良的行為。

事實上，我們可以幫助寵物克服焦慮；而每隻狗對不同方法，可能有不同的反應。因此，如果你的狗狗對其中一種技巧，沒有良好回應的話，應考慮嘗試另一種方式。這裡有5種可以舒緩狗狗焦慮的方法：

1.使用藥物

請記住，在給狗狗服用藥物前，一定要先諮詢獸醫師。比如海拉明（Benadryl)，就是很受歡迎的的選擇。

2.選擇健康的飲食

所謂「你就是你吃的食物」。健康的飲食會導向健康的行為，過動的狗需要的是高蛋白、低碳水化合物的飲食。因此，為了自己，你必須注意餵給狗狗的食物。

健康的飲食會導向健康的行為，過動的狗需要的是高蛋白、低碳水化合物的飲食。（Gettyimages／視覺中國）

3.運動

走路、跑步等運動，是舒緩狗狗焦慮非常好的方式。替狗狗安排每天固定的活動，如果戶外太冷的話，試試室內的活動。此外，要讓牠非常愉快；像坐車會緊張的狗，就可以和牠玩遊戲，讓牠每次坐車都能聯想到正面的情緒。

4. 按摩

按摩對焦慮狗有很好的鎮靜作用。它不僅可以治癒身體，還加上心靈。跟經過認證的犬按摩師聯繫，他們或許可以教你多種按壓手法，來幫助狗狗放鬆。

按摩對焦慮狗有很好的鎮靜作用。它不僅可以治癒身體，還加上心靈。（Gettyimages／視覺中國）

5.建立一個可預見的環境

狗有時會慌張，特別是當牠們的日常作息發生改變時。建立一個可預見的環境和固定的活動，可以讓牠們減低壓力。

狗是人類最好的朋友;牠們分享我們很多的情緒，也能體驗焦慮，完全和我們一樣。當生活發生變化，而狗變得緊張，這是正常的。因此，寧願多尋求方式去舒緩牠們的壓力，也不要懲罰牠們。

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：5良方 舒緩狗狗的焦慮】