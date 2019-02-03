【帶狗上班】帶寵物返工益處多？！美國大企陸續推行

動物可以幫助人，漸漸地有越來越多的人知道。帶狗狗上班，近來也形成風潮，國際上還有帶狗上班日，這說明同伴動物對人生活的重要性。個人幾年以前，曾是德國照顧精神科慢性病患的專業照護人，也曾經帶自己的狗上班。我負責的個案共有三個，她們同住在一個公寓中。

我所照護的個案，不管喜歡不喜歡狗，她們都不排斥狗。喜歡狗的，會和狗多說一些話，也會摸狗，沒養過狗的人，也可以接受狗在公寓中出現，成為公寓中陪伴生活的一份子。三個個案中，有一個太太特別喜歡狗，過去她也曾養過狗，我帶狗去公寓訪視時，她會主動表示要帶我的狗去散步。如果因為天氣不好，沒帶去上班，她會馬上詢問我家的狗，看得出來，她對狗的訪視比我這個人訪視她興趣更大。

她是個六十多歲的太太，從年輕就生病，過去住機構久了，習慣吃機構做好的餐點，參加機構安排的活動，很少主動想要自己做什麼。她病情雖然穩定，但很久以來不開火烹飪，也不烘培蛋糕，當她主動說要帶我的狗去散步，其實對她來說，是很大的進步，狗對她的社會化有很大的幫助。這觸發了她主動找事做的動機，在我懷孕時，她竟然主動織一條小圍巾給我，說要送給我生下的寶寶，令人感動。因為她已經超過二十年沒有織毛線了！精神病患的進步是非常緩慢的，但是我看到動物帶給他們生活的愉悅是無限大。

毛小孩可幫助增加注意力

動物幫助精神病患復原已有明顯的實例。但是狗狗對於創新產業幫助也一樣很大。在美國許多創新的大企業如Google還有Amazon，他們都允許員工帶狗上班。狗狗可以帶去大企業上班的原因，其實也很簡單。因為創新企業需要員工長時間花腦力工作，如果能帶自己的寵物上班，那員工就不需要因為家中的寵物沒有人陪，或是員工因為寵物的照顧需要，而必須趕時間回家餵食或陪伴寵物。另外，讓貓狗一起上班，可以給上班環境輕鬆很多，也增加動物與人的互動等多元刺激，讓創新產業所員工能更有專注力與創新的能力。

曾有一位德國工程師對我透露，他的工作就是對著電腦，一天工作八小時。他經常會需要走去公司的共用廚房煮咖啡，他的目的不是為了喝咖啡。他的目的就是需要走動一下，不然身體難以維持同一個動作太久。喝咖啡之後需要上廁所，這也讓他可以藉由去上廁所，多走動走動，對他的健康也很重要。而我們可以想像，這樣的工作環境，如果有隻狗或貓可以說說話，可以撫摸陪伴，是否可以讓員工更感到輕鬆愉快呢？

動物可以喚醒原始安全感的記憶

在研究動物輔助治療的實驗中證實，人們只須看到一隻鹿輕鬆而悠閒地平躺在大自然的草地上的畫面，就會讓人有輕鬆舒適的感覺。專家認為，這是喚醒人類狩獵時期原始的安全感記憶。因為鹿原來在自然界是被狩獵逃竄的動物，是非常敏感的，如果牠在大自然中感到安全舒適，就傳達給人也有安全舒適的訊息。

在實驗中，人看到水族箱中的魚悠遊地游泳，也有降壓的療癒感。這在牙醫診所中，得到證實，甚且水族箱即使只有水草，沒有魚蝦，也會讓等待的病人有放鬆心情的感覺。而兒童看到狗的出現，也會降低血壓減緩脈搏跳動，這即使只是看到貓狗，無需撫摸或互動，就可以對人有放鬆的效果。另外兒童在有狗的情況下，學習力比較好，也獲得證實。當然這需要人在可以接受貓狗的情況下，人才可以獲得的助益。

讓貓狗等容易親近人的動物，透過員工的帶來上班，可以讓員工精神放輕鬆，也可以減輕工作環境沉悶的氣氛，並且增加員工的工作環境的變化，這在美國與德國公司或學校都開始允許員工帶自己的狗來上班。員工帶狗出去散步，環境的改變，更可以提供更多的創新刺激，增加創新能力與工作效率，員工也因此不用趕時間回家照顧寵物而樂意加班，對企業主來說，帶動物上班，可以說是一舉數得，利多於弊。

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：帶動物上班~同伴動物與創新產業】