【放狗教學】你放狗定狗放你？ 兩個小技巧令毛孩跟著你走

帶狗狗外出散步時，你是和狗狗「一起散步」還是「被拖著散步」呢？狗狗會拖著你跑，除了太有活力外，也是因為飼主沒有教好！讓狗狗學會放慢腳步與主人並行，能避免失控的外出活動。台大動物行為醫學門診主治醫師王儷蒨說，有兩個簡單的小方法，只要每天耐心訓練10分鐘，就可以讓狗狗跟著你走！

1. 站在原地

一如往常地散步時間，如果狗狗開始暴衝，那麼飼主就要抓緊牽繩，定在原地不動，不要讓狗狗拖著你走，等到狗狗嘗試繼續往前跑幾次都發現主人還是不動，就會回來找你。

當狗狗回來找你時，用你最親切、狗狗會最開心的音調，讚美狗狗，摸摸牠跟他說好乖，或者是準備小塊零食獎勵，接著和狗狗說「走吧！」，繼續被暫停的散步。若是狗狗又開始想要奔跑，重複剛剛的動作，多練習，就可以讓狗狗不暴衝，不過切記是抓緊牽繩定住，而不是猛拉牽繩要小狗回來，以免狗狗受傷。

2. 反方向走

另一種方式是讓小狗「混淆」，如果狗狗開始奔跑，主人就抓緊牽繩，往反方向走，等到小狗發先跑錯邊，向反方向奔跑越過主人時，再轉身回原來的方向，如此重複，讓小狗不知道該往哪去，就會乖乖待在主人身邊等待指示。

在執行這個方法時，主人要先確定自己有足夠的力氣，萬一寵物力氣太大，主人在反覆行走的動作中受傷可就不好了。王儷蒨表示，這些訓練每次最多不要超過10分鐘，一天訓練1至2次就夠了，就算主人有耐心，但狗狗的記性可不好，超過10分鐘，牠就會開始失去興趣。

訓練時的注意事項。（East Bay Dog Trainers / 李娉婷@台灣動物新聞網翻譯）

如果狗狗被關了好幾個鐘頭，那麼散步時就很有可能會忍不住暴衝，外出散步前也可以先和狗狗玩一下，消耗狗狗的一些精力後，再帶出去散步訓練。王儷蒨也提醒飼主，獎勵的小零食或高音調讚美，平常不能太輕易的給狗狗，要在牠們做對時獎勵，訓練才會有效果。

王儷蒨表示，寵物的行為問題都是可以解決的，小問題有簡單的方法，飼主無法解決的大問題，可以掛行為醫學門診尋求獸醫幫助，千萬別以為台灣沒有管道或無法處理而灰心或放棄，縱容或者不當管教的結果，往往只有使寵物行為問題更惡化。

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：簡單撇步 不讓人遛狗變成狗遛人​】