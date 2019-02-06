【狗狗健康】狗狗成日食便便點解決？獸醫：可試餵味精

不少寵主都曾遇過狗狗吃便便問題，獸醫指這可能是狗狗焦慮的表現，又或是對某種藥物的反應，甚至是怕主人處罰的行為。寵主應主動找出問題根源，不應一味懲罰牠們。

前年11月時，在紐約市動物援救中心（Animal Care Center of New York City），搶救了「妹妹」。妹妹的前腳有一隻跛跛的，坐姿也歪一邊，中心認為，牠曾經在路上被車撞過，不會有人要領養牠，所以等著第二天早上安樂死。

原本我屬意另一隻狗，但那個中心，要我們先帶家裡的大狗過去，讓兩隻狗見面。路程要開3個小時的車，而不幸的是「阿狗」暈車暈得厲害，只好作罷。因此，在紐約市動物救援中心的網站見到這隻小比特犬後，就決定去紐約市救牠免於被安樂。

自收容所救援的比特妹妹，是隻吃便狗。（台灣動物新聞網／何昱文提供）

「牠應該曾經餓過，所以什麼都吃，包括牠自己的便便。」當發現妹妹會吃糞便時，我們這樣告訴自己。以後的日子，每天都要想辦法，在牠吃便便之前，及時阻止。真是防不勝防，令我們非常苦惱。

一天，我們帶牠到我們居住城市賓漢姆頓（Binghamton）的動物醫院，去做絕育手術，跟獸醫提到了牠吃便便的習慣。獸醫說「試過MSG（味精）嗎？」我們頗訝異的，尤其現在味精像是「毒品」似的，一般人都敬而遠之，但想到牠叼著吃剩大便的模樣，讓我立馬開車去越南店買了一包「味精」！

回家後，就迫不及待地在牠的狗食上，撒了非常小的一匙。當天，我從窗戶瞥見牠試著吃自己的便便，據說，因為味精的關係，便便吃起來會有「金屬味」，不甚可口，所以牠沒吃多少，就悻悻然的走開了。妹妹是我們養過的狗中，唯一一隻會吃自己便便的；相比之下，我們現有的另一隻「阿狗」，雖然體型高大，體重達52公斤，但舉止優雅，吃東西，先小口品嚐，對味兒才吃。

重達52公斤的阿狗，不僅舉止優雅，而且吃相「淑女」。（台灣動物新聞網／何昱文提供）

狗吃便便一定要找出原因

為了理解妹妹的舉止，我們也開始去找尋一些相關資料。一般而言，可以分為兩大範圍，就是1. 行為的問題，和 2. 醫學問題。如果你認為你的狗吃便便，可能是醫學問題，就要找獸醫好好檢查。不過，不論是什麼原因，如果你的狗吃便便，那就要確保狗狗有定期的接種疫苗和驅蟲治療。

至於狗狗為什麼吃便便呢？原因很多，比如，對狗狗而言，便便是可口的，或者是焦慮的表現，對某種藥物的反應，也有的是怕主人處罰，所以掩沒證據等等。

如果你確定你的狗沒有生病，就可以試著加一些味精或者菠蘿（鳳梨），在營養均衡的狗飼料裡，來改善牠們吃便便的習慣。記得，在沒有找到確切的原因之前，不要一味地懲罰牠們。大多數的狗，都會慢慢地不再吃便便，只是對主人們而言，不夠快而已！

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：家有吃便便狗 試試味精！】

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