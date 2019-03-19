全球第3有錢寵物　拍廣告貓咪擁逾9千萬美元身家　自己罐罐自己賺

隨著人類對寵物的喜愛有增無減，現在有不少寵物更是擁有個人資產！ 去年年底，一間保險公司便公布了一份寵物富豪排行榜，不出所料，Gunther IV繼續蟬聯首位，但排在第2和第3位的貓咪，身家也有9千多萬美元呢！

Olivia Benson與主人Taylor Swift一同拍攝廣告，難怪會這麼有錢。（shutterstock）

去年年底，一間美國保險公司公布了一項相當特別的富豪排行榜，榜上有名的不是名人富翁，而是寵物！第一位是德國牧羊4犬Gunther IV（3.75億美元資產）、第二位是混種貓咪Grumpy Cat（9950萬美元資產）、第三位則是寵物貓Olivia Benson（9700萬美元資產）。

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Taylor Swift經常與貓咪合照並放到IG裡，有網民更稱看到貓咪相比人相還要多。（instagram@taylorswift）

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三甲之中，應以Olivia Benson最為有名。因為牠就是美國流行樂歌首Taylor Swift的愛貓。Taylor Swift是出名的貓奴，有網民更指Taylor Swift的IG裡，貓咪相比人相還要多，而且幾乎每部MV裡，都會「邀請」家中兩隻愛貓Meredith & Olivia客串。而她也曾表示，許多創作靈感，其實都是來自與她朝夕相對的愛貓，因此才能寫出首首溫暖人心的歌曲。

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自己貓咪品牌，當然要穿上支持。（instagram@taylorswift）

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愛貓成癡的Taylor Swift，根本就是將家中兩隻貓咪當明星在培養，兩隻貓咪在家中「好食好住」，而且又有主人的大床可以睡。而Taylor Swift早前，更為貓咪成立了「Meredith & Olivia Swift」的商品專利權，貓咪不時與主人一起去拍廣告成代言，實行自己罐罐自己賺。

《死侍2》裡死侍穿著的T-shirt，印著的就是Taylor Swift兩隻愛貓。（instagram@taylorswift）

早前在電影《死侍2》裡，死侍所穿著的T-shirt，上面其實就是印著Taylor Swift的兩隻愛貓，還要寫著「Best Friends Purrrrr-Ever」，意思就是希望貓咪永遠都可發出舒服享受時的「呼嚕」聲。

《Look_What_You_Made_Me_Do》的MV截圖。（YouTube截圖）

除了這些愛貓行為外，Taylor Swift日前更宣布將會參演知名音樂劇《貓》改編而成的電影版本，預計今年12月便會上映。