【侵略地球】日攝影師揭喵星人暗中練功　竟是人扮的「真相」

日本一名攝影師拍下了一系列「懂得功夫」的貓，他作品中的貓貓全部也功架十足，當中不乏跳起及站立等姿勢，彷彿苦練已久的「武林中人」。

日本攝影師久方広之用相機拍下了貓貓們跳躍玩耍時的照片，令牠們看起來就像懂功夫般。（Instagram@photo.accent）

日本攝影師久方広之以一輯「功夫貓」作品聞名，他用相機拍下了貓貓們跳躍玩耍時的照片，令牠們看起來就像懂功夫般。這一系列的「功夫貓」照片全部均於「貓之島」取景，位處福岡縣糟屋郡內一個名叫新宮町的海邊城鎮。

久方広之的鏡頭下，每隻貓貓也一臉威武地擺出功架十足的姿勢，儼如苦練已久的功夫小子。（Instagram@photo.accent）

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在久方広之的鏡頭下，每隻貓貓也一臉威武地擺出功架十足的姿勢，儼如苦練已久的功夫小子。他曾在其Instagram透露，是家中愛玩逗貓棒的貓貓啟發了他，讓他靈機一觸。於是，他開始拿著相機及逗貓棒外出尋找流浪貓，拍攝這系列的相片。

久方広之在2017年推出了攝影作品集「忍者貓」，內裡收錄了近100張正在耍功夫的貓星人相片。（Instagram@photo.accent）

早在2017年，久方広之已推出了攝影作品集「忍者貓」，內裡收錄近100張正在耍功夫的貓星人相片。去年8月，他更推出了教學書，揭曉他平時拍攝「功夫貓」的秘訣，讓讀者也可一嚐拍攝「功夫貓」的滋味。

去年8月，他更推出了教學書，揭曉他平時拍攝「功夫貓」的秘訣。（Instagram@photo.accent）

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