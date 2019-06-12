【狗蚤】不要輕視跳蚤　嚴重可致命！4招助愛犬不再癢

你知道嗎？全世界有超過2,200種跳蚤！跳蚤數量之多，足以讓人頭大，但很多鏟屎官們還是依舊把狗狗養得健健康康的。那是因為他們都明白一個事實：最好的反擊武器就是知己知彼，才能百戰百勝，所以提前了解跳蚤，做好預防措施，讓狗狗遠離它的毒害了。

一、狗狗身上有跳蚤的症狀

如果狗狗身上有跳蚤，狗狗會有瘙癢的症狀。跳蚤常常會躲在狗狗的尾部，所以你會發現狗狗會狂舔它的側翼或者是尾部部分。當你撥開狗狗的皮毛時，如果你發現些看起來像毛皮中的小黑斑，那就有可能是跳蚤了。跳蚤放在濕布上，會變成紅色。

二、跳蚤有多恐怖？

跳蚤是外寄生於哺乳類和鳥類體上的寄生蟲。它們有扁平的身體和堅固的爪子，可以很容易地粘附在宿主的皮膚，頭髮，毛皮或羽毛上。在移動時，跳蚤可以跳遠距離。成年跳蚤僅佔跳蚤總數的5%，剩下的95％由跳蚤卵，幼蟲和蛹組成，潛伏在環境中。跳蚤叮咬會引起瘙癢，如果遇上過敏性狗狗，它們還會導致腫脹和脫髮。

跳蚤還會攜帶多種疾病，其中一些會讓狗狗致命。另外，跳蚤每天可以產下20到40個卵，10隻雌性跳蚤可以在一個月內創造近25萬個不同的生命階段的跳蚤。新出現的跳蚤幼蟲可以在沒有血粉的情況下存活兩週。完全發育的成年跳蚤即使幾個月不進食也能存活。

跳蚤叮咬會引起瘙癢，如果遇上過敏性狗狗，它們還會導致腫脹和脫髮。（Pinterest）

三、狗狗有跳蚤，該怎麼治療？

目前市場上有很多跳蚤產品，它們可以解決卵，幼蟲和成蟲階段，但沒有殺蟲劑可以殺死繭階段，你必須等到它孵化才能殺死它。在使用刺激性化學品之前，最好先採用天然無毒干預措施：

1、經常對地毯進行抽真空吸塵，可以去除高達90％的跳蚤卵和50％的幼蟲。也不要忽視狗狗的床，地毯以及任何沙發墊或其它狗狗喜歡的休息場所，這些都需要清洗和消毒一遍。 2、幫狗狗洗澡，有可能可以擺脫現有的跳蚤，但也不一定能讓它們脫落。 3、對所謂的「天然」跳蚤產品要謹慎，因為它們可能仍然是危險的。噴霧產品會好一點，但會有一些殘留效果。含有昆蟲生長調節劑（IGRs）的產品是精確控制的最佳選擇，因為它們可防止未成熟的跳蚤成熟為叮咬成蟲，它們通常可以在一次應用中持續很長時間，有些長達七個月。吡蟲啉可殺死成年跳蚤，具有長達一個月的效果。氟蟲腈也可以殺死成年跳蚤一個月以及蜱蟲。 4、如果狗狗情況嚴重，是不要隨便用藥的，應該在醫生的指導下用藥，以免讓自己操作錯誤，讓狗狗的情況更嚴重。

幫狗狗洗澡，有可能可以擺脫現有的跳蚤，但也不一定能讓它們脫落。（Pinterest）

四、該如何預防跳蚤

說到底，預防才是唯一真理。

1、跳蚤喜歡戶外有陰影有沙子有樹葉的地方，所以，如果你家夠大，給狗狗有個花園作為棲息地，那記得定期修剪花草，不要讓狗狗呆在那裡太久，以免狗狗受到跳蚤的毒害。 2、定期幫狗狗驅蟲，在幫狗狗驅蟲時候，建議是外用和內服交叉使用，以防止狗狗對某種藥產生耐藥性。選擇驅蟲藥也要選擇好的。 3、雖然寒冷可以殺死寄生蟲，但很難預測並預測天氣變化會不會帶來寄生蟲。因此，伴侶動物寄生蟲委員會建議全年都應該保護狗狗免受跳蚤和蜱蟲的傷害。 4、定期清理狗狗。給寵物洗個澡，可以防止跳蚤滋生。

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