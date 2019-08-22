外婆嫌煩拒照顧流浪狗　醒目小黑叼回這東西即獲收養

狗來富是真的！台南一名網友張喜樹幾個月前發現，外婆家出現一隻流浪狗主動求收養，當時試圖說服外婆養下來，卻被嫌養狗太麻煩而遭拒，原以為過一陣子狗狗就會離開，沒想到這個孩子彷彿是預想好了，竟然到外面叼回一張千元鈔回來，聰明的舉動驚呆所有人，讓自己順利被收養。

張喜樹表示，先生的外婆平常住在嘉義朴子，大概一個月會回去看望一次，先前從沒看過外婆養狗，直到小黑的出現才改變她，「那天回去外婆家忽然看到一隻黑狗，在大庭院晃來走去，問了外婆哪裡來的，她說是自己跑來的，我們就慫恿外婆養下來，但她就碎念的說養狗很麻煩，還拿東西餵，很明確的表態說不養。隔月我們再回嘉義時，又看到小黑在庭院了，而且還變胖！」夫妻倆見狀忍不住默契的笑出來。

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「我們問外婆，啊小黑怎麼在？外婆就說，『啊小黑金聰明，嘎錢瞪來欸，金欸錢哦！一次1000，一次100，啊我丟吼伊崩甲啦！』（台語：小黑很聰明，咬錢回來，真的錢喔！一次1000，一次100，我就給牠吃飯了）」。外婆說牠很愛自由，白天家裡沒人牠會去外面玩樂，都是下雨或吃飯時間晚上要睡覺的時間才會回來，聰明的舉動讓張喜樹聽完當場笑翻並羨慕的說，「那我們阿嬌（小黑別名）在幹什麼吃的？」

（張喜樹Facebook）

這段新奇的故事被分享出來之後，許多網友看完紛紛笑說，「好聰明欸！用收買的」、「有錢好辦事XD」、「那一張1000塊這是不是家裡其他的人在門口塞給牠咬進去的」、「一千塊換一輩子超級划算」、「難道這就是老人家說的！狗來富」、「其實是從阿嬤包包咬出來的…」、「還知道要先付伙食費」、「不管貓狗會叼錢的都給我來一打」、「一定要收養啊！我家的只會跟我咬一千的出去買東西吃」。

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