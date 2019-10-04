【貓狗共養】貓狗天生水溝油？　3招令毛孩融洽相處變好朋友

雖然狗狗與貓咪和諧相處的例子並不少見，但通常狗狗遇見貓咪都會吠叫甚至追逐，相信許多同時養狗養貓的主人也面臨過兩隻寵物不和睦的情況。 當貓咪做出逃跑的動作時，一些獵犬會發揮狩獵的天性去追逐貓咪。有的狗狗也會把貓咪當成是一種會動的玩具，但貓咪可不會乖乖當狗狗的玩具，兩者之間必有一傷。 不過主人可以通過訓練去抑制狗狗追逐貓咪的行為，或者讓狗狗適應貓咪。

一、給狗狗帶上口罩

當狗狗對貓咪吠叫或追逐的行為較為嚴重時，主人最好先給狗狗帶上口罩，保證家裏的貓咪或者街邊的貓咪的安全，同時也可以限制狗狗的行為。為了讓狗狗適應口罩，主人可以這樣訓練狗狗↓↓↓

當狗狗對貓咪吠叫或追逐的行為較為嚴重時，主人最好先給狗狗帶上口罩，保證家裏的貓咪或者街邊的貓咪的安全，同時也可以限制狗狗的行為。（Annie Spratt/Unsplash）

二、訓練狗狗無視貓咪

有的狗狗追逐貓咪並不是想要傷害牠，只不過是本能地被害怕逃跑的貓咪吸引。因此主人可以訓練狗狗無視貓咪的誘惑，但前提是訓練中的貓咪不會被狗狗嚇到↓↓↓

有的狗狗追逐貓咪並不是想要傷害牠，只不過是本能地被害怕逃跑的貓咪吸引。因此主人可以訓練狗狗無視貓咪的誘惑，但前提是訓練中的貓咪不會被狗狗嚇到。（Anusha Barwa/Unsplash）

三、將貓咪的存在當成獎勵

這一項訓練與前面的訓練不同，主人要做的不是讓狗狗無視貓咪，反而是要狗狗注意到貓咪，並把貓咪的存在轉換成一種獎勵。就像巴甫洛夫實驗中狗狗聽到鈴聲就會分泌唾液一樣↓↓↓

（Krista Mangulsone/Unsplash）

訓狗時的注意事項 主人需要注意，除非狗狗與貓咪能夠和睦相處，否則不要在沒有主人陪伴的情況下讓狗狗與貓咪相遇，狗狗沒有牽引繩的限制下也不要與貓咪接觸。在訓練成功之後，狗狗又再次出現追逐貓咪的情況，主人需要重返訓練，讓狗狗完全適應貓咪的存在。在需要保護貓咪的訓練中，主人最好提供貓爬架或者桌子椅子，讓貓咪有路可退，而不至於與狗狗對抗。

隨著時間的推移，狗狗慢慢地會適應貓咪的存在，甚至尊重喜歡貓咪，從而貓咪與狗狗之間能夠形成良好的友誼。特別是同時養狗養貓的主人，也不用每天都見到貓狗大戰了！你們家的狗狗又會不會去追逐貓咪或對貓咪吠叫呢？

當然，要家裏的貓主子能夠配合。但是貓咪可能一次被狗狗追趕之後，完全不想跟狗狗互動了！這才是最難搞的地方！

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