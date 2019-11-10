柴犬固執難教？3個技巧令狗狗聽教聽話

幾年前隨著神煩狗doge爆紅網絡，柴犬這種有著可愛外表以及謎樣性格的狗狗迅速走進大眾視野，前些年網上流行的一輯「柴犬拒否」圖集，還讓柴犬成為網路上的人氣王，很多人也以此為契機開始養柴犬。 不過別看柴犬外表可愛，它的性格還是有點難搞的。想要讓柴犬乖乖聽話，主人訓練時就要注意以下這些重點了。

1. 喚回訓練與腳側隨行訓練

柴犬是一種獨立性強，固執的狗狗。它在外出的時候不會像金毛或者拉布拉多這般活潑友善，跟周圍的狗狗打成一片，不過柴犬的這種過分獨立的性格也使得讓柴犬乖乖回到主人身邊變成一件非常困難的事。

獨立性強的柴犬常常對主人的命令置若罔聞，它喜歡按著自己的步調來，等玩夠了再不緊不慢地回到主人身邊。這種行為經常讓主人抓狂。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

因此想要馴服這種獨立有主見的狗狗，主人帶狗狗出門的時候就要記得帶牽引繩，用牽引繩限制狗狗的活動範圍，從而使狗狗習慣在主人的腳邊活動，讓狗狗從小養成跟隨主人，聽從命令的良好習慣。

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2. 建立良好的散步習慣和路線

柴犬的獨立性很高，主觀意識也比一般的狗狗強烈，因此很多柴犬都喜歡有一套它自己的生活規律。比如如果平時主人有制定一個固定的散步時間，時間一到，柴犬就會提醒主人是時候出門了。

柴犬對散步的路線也會有要求。如果走的路線不是狗狗平時習慣的路線，或者是狗狗不喜歡的路線，柴犬經常會用賴著不走或者原地躺下的方式去抗議。

因此為了避免在散步的途中出現人和狗僵持不下的窘況，條件允許的話我們建議主人應該盡量給柴犬安排固定的時間和固定的散步路線。

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3. 從幼犬開始加強服從訓練

柴犬除了對狗不親近以外，對於主人以外的陌生人態度也很冷淡。而這種固執又不易親近的狗狗，會比別的狗狗更容易養成目中無人，自以為是的壞習慣。因此對柴犬的服從訓練要從小就做起，否則到時候引起的問題，可就不止隨地大小便或者拆家破壞這麽簡單了。

想要狗狗服從主人的命令，主人首先需要讓狗狗認可你是主人。平常生活的一些舉動其實就可以樹立主人的權威地位。比如平時不縱容狗狗撒嬌、不讓狗狗跟著上梳化、散步不讓狗狗走在前面、吃飯的時候主人先吃之後再到狗狗吃……這些措施都可以讓狗狗建立正確的主從意識，之後狗狗自然也不會做出違抗主人命令的行為啦。

別看柴犬外表軟綿綿的一副好欺負的樣子，其實人家的脾氣倔著呢！想要馴服這種固執倔強的狗狗，看來各位主人要做好長期「鬥爭」的準備了。

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