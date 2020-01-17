龍捲風下家園盡毀　忠誠狗狗竟絲毫無損　與主人在這地方重逢！

狗狗很忠誠，牠總是默默地等候主人回來。 美國阿肯色州上周五（1月10日）發出了龍捲風警告，大風吹毀了不少人的家園，而狗主Ona也在這場龍捲風侵襲中，與愛犬失散了。但沒想到最終狗狗竟在這地方出現，實在沒有比一家團聚更值得開心的事了。

終於一家團聚，狗狗不要再離開我們了。（Julie Moore）

這張人狗重逢的相片，來自美國阿肯色州一場受龍捲風吹襲後的畫面。當中可看到主人緊抱着狗狗，盡顯溫情。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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在上周五（1月10日）阿肯色州當局發出了龍捲風警告，當時Bruce與妻子Ona還打開大門，觀察四周環境，並認為四周都很安靜，甚至連風也沒有。但鄰居Julie Moore卻急急地跑來告訴他們：「我們要躲到避難所了，快離開！」

他們完不知道，在幾分鐘後，整座房子都被龍捲風吹毀了。

寵物緊急疏散

Ona趕緊回到屋裏，並協助身體有殘疾的親人躲到避難所。與此同時，Bruce也希望盡快把家中4隻貓咪和2隻狗狗帶到安全地方。

但在這急緊關頭，貓咪Ladybug卻找不到，而狗狗Dasha也拒絕離開家門。最終Bruce迫於無奈，只能先把其他寵物送到避難所。

人狗重逢，令人感動的一刻。（5NEWS@facebook）

「當時Dasha可能感覺到有大事件要發生，因此牠就這樣躺在廚房地上，怎樣也不肯離開。」Bruce回憶起當時的情況。

不久後龍捲風已襲來，把Bruce的房子完全摧毀。屋頂被吹走，家中所有物品都被捲起吹起。當Bruce他們從避難所出來時，已是夜深，實在沒法看清房子還留下些什麼。

感動重逢

結果，第二天一早，Bruce夫婦便回到居住的地方查看損毀情況。現場一片混亂，房子只剩下框架。這時，與Bruce夫婦一起前來的Moore，看到在房子殘骸裏出現狗狗Dasha的蹤影，並對牠說：「為何你仍待在這裏？」而Ona聽到Moore的說話，才留意Dasha就在不遠處。她趕緊上前抱着Dasha，心痛地說着：「對不起，我們在這裏了，你別害怕。」

Bruce夫婦很高興能與Dasha重聚，但他們還很想念家中另一位成員，貓咪Ladybug。就在他們仍感到不安時，奇蹟發生了，Ladybug不知從哪裏鑽了出來，牠全身濕透，而且不斷在發抖打震。Ona抱起了牠並放在懷中，希望能帶點溫暖給牠。

在旁的Moore很是感動，並表示：「我見證了這奇蹟的一幕，Bruce的一家人都團聚了，他們的孩子都平安無事。」

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Gardner一家四口為避山火而逃生，危急關頭僅帶走了一輛私家車，以及13隻狗狗。（ABC News）

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