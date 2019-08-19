【與狗相處】要令孩子不怕狗　最重要是改變「他們」想法

小孩子怕狗，是好事，也是壞事，凡是有兩面，在這個問題當中特別明顯。 說好事，是因為在中國的養狗環境、養狗人的意識非常不足，甚至很多的狗狗並沒有牽繩就上街，對於一些不熟悉狗狗行為習性的人孩子而言，對狗狗有一種天生的害怕、提防，是一種有效的自我保護，是孩子們天生的敏銳觸覺做出的反應，所以可以說是好事。

但另一方面，這也是一件壞事，因為狗狗本來和人類是最容易獲得跨物種感情的動物，而我們的小孩子在這種社會環境下，竟然對這麼容易親近的動物產生強烈的恐懼，甚至避之猶恐不及，那什麼愛護小動物、接觸大自然，很多時候就變成是說說而已了，更多的只是讓小孩子去動物園、遊樂園看著被關閉的毫無自由的動物，隔著玻璃去所謂的學習和接觸，這真的有意思嗎？這其實是一種悲哀。

造成孩子路上碰到狗就不敢往前走，除了上面說的孩子天生敏感的保護意識之外，更多的可能是大人刻意的教導。作為一名專業訓犬師，我每次在戶外進行狗狗訓練的時候，都能感受得到那些帶著小孩的家政（特別是老阿姨們）的驚懼目光，不斷的提醒自己的孩子千萬別靠近，只要孩子看到狗狗就跟孩子說「牠會咬你的」，這和「你不乖，警察叔叔會來抓你」的恐嚇是一樣具有強烈而負面的作用的。

在這種潛移默化日積月累的教導中，小孩子當然看到狗狗就先產生恐懼，恐懼自然就是裹足不前，孩子的裹足不前行為怪異自然會讓狗狗發現和注視，狗狗天生就是被訓練為關注、警告、驅逐行為不正常、鬼鬼祟祟的行動怪異的人，那麼小孩子被狗狗追咬的可能性就增加了。最終形成了非常糟糕的負向循環，孩子越來越怕狗，越會遭狗狗追咬……

+ 3 + 2

解決這個問題，先從家長的行為開始，我們才能引導孩子不那麼害怕。

首先，停止無謂的驚嚇，不要讓孩子對動物、對狗狗產生不必要的恐懼、心理陰影；

其次，路上遇到狗狗，提前跟孩子說不用理，正常牽著孩子的手往前走，跟孩子說一些他感興趣的東西，例如他最近愛看的動畫片，分散他注意力，當他忽略狗狗的存在走過去之後，再告訴他「是不是我們不理狗狗就沒事了？」通過一次兩次三次的成功，孩子會相信你的做法才是對的，恐懼是毫無意義的。

最後，當你的孩子不再那麼懼怕狗狗之後，可以與一些牽著狗繩的，性格平靜的狗狗主人溝通，在允許的條件下讓孩子和狗狗靠近、接觸，孩子天生好奇，天生喜歡小動物，只要是一隻溫和能接觸的寵物狗，孩子有過一兩次的良好接觸，恐懼感就會徹底消失了。

孩子和狗狗，都是很可愛的存在，別讓他們互相之間從小就變成仇敵、變成互相恐懼的對象，這個社會才會變得更加文明。

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