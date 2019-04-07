主人照顧手冊！　錯誤觀念可致命　愛護毛孩遠離高危環境、食物

在許多主人的眼淚、自責下，一個習慣、一個失誤、一個不在意、一個忘記……這些都何其渺小，但造成的遺憾卻如此龐大。當我們知道他的死因是我們可以控制的！是我們間接造成的！這其中的痛，更讓人難以釋懷。反反覆覆腦袋中浮現那張臉，真希望一切都沒有發生。心裡總想：早知道如此……當初……早知道、早知道。我們是如此愛她，卻因為觀念的不足，自以為是的想法，造成無法挽回的一切。希望一切都得以昇華，讓更多的動物，免於這樣的災難。

汪喵寶貝 意外事件簿

你知道自己無形間的小小習慣，其實是造成寶貝嚴重傷害的背後殺手嗎？你知道當我們因自己一時之便或是錯誤觀念時，其實正在把寶貝推入死亡深淵。也許你聽起來覺得有些誇張，但是它卻活生生血淋淋的發生在許多飼主身上她！值得你為她做點改變，有些堅持。你，絕對可以為她做更多……你是否讓寶貝處於這樣的「意外」環境？

危險物品——請收好尖銳物和易碎品，避免割傷、避免接觸高溫。 危險環境——高處，摔落致死：移到低處，安全無虞；馬路，車禍致死：繫上牽繩，多分安全；高溫，中暑致死：水盆濕巾，舒緩燥熱；通風，窒息致死：避免密閉，永保暢通。 （避免將寶貝放在高溫和通風不良的環境中，容易造成中暑；例如，無遮蔽的戶外空間、密閉汽車中、不透氣籠子中、頂樓加蓋的鐵皮屋等。） 危險狀況——嘔吐，小心噎住：注意餵食，陪伴在側；迷你，小心壓傷：掛上鈴鐺，確認空間；外出，小心被咬：穩定情緒，關注環境。

吃一口應該不會怎樣吧？

你，有義務為他挑選適當的食物她只是個孩子，當然什麼都想吃。

（危險指數： ★——有害／★★——危險／★★★——會致命）

留意以下日常生活中要格外小心的食物，愛護寵物的健康！（點擊大圖）▼▼

+ 3 + 2

好麻煩喔～

如果這樣可能救她一命，一點都不麻煩她為你守護一輩子，你也需保護他的一生。

1. 寵物植入晶片——當她走失了，有多一個找回的機會。沒植入晶片登記，是許多飼主在狗兒走失的第一個「早知道」，先不談晶片植入的尋回率，但沒植入晶片往往斷送另一個可能讓狗兒回家的路。台灣律規定：未依法律規定辦理寵物登記者處2,000以上10,000以下罰鍰。 2.出門繫牽繩——減少她發生車禍、鬥毆死亡的機會。許多因為未繫牽繩導致狗兒重傷、車禍致死的案例比比皆是，我們防止不了衝出的汽車、或是其他無聊人士，但我們可以牽緊我們的狗兒，讓她跟自己保持一定距離，保護她於無法預測的街道意外中，也避免無法挽回的可怕後果。台灣法律規定：未依法律規定繫牽繩者將可能處以2,000以上10,000以下罰鍰。 3.預防針——可以避免的疾病，為什麼還要縱容產生？醫生說要打預防針是絕對有原因的，例如八合一疫苗所預防的犬勾端螺旋體，這一種人畜共通的疾病，一旦感染就可能致命，狗狗外出玩樂需小心謹慎，喜歡聞東聞西，或舔食地上的食物殘渣、到魚池、受污染的河川游泳都是高危險群，颱風後更應特別留意，少去為妙。中毒徵狀：突發性發燒、頭痛、畏寒、及肌肉疼、呼吸衰竭、腎衰竭現象 4.不溺愛——教育她，降低暴衝、過度貪吃等偏差行為所衍生的問題。過度的寵愛，容易養成貪吃、暴衝、行為失控等問題。給動物養成愛吃零食的習慣，容易導致動物在戶外誤食中毒，甚至若入刻意設置的毒藥圈套，回天乏術；沒有適當的教育，行為問題將可能影響到自己的居家生活，導致需要棄養動物的命運。請教育她，而非縱容放任她。 5.絕育不人道？——停止生育，降低疾病產生，減少流浪動物安樂死數量。你知道光台北市每年有5000隻動物被安樂死。當你的狗兒因為性趣衝衝導致流浪狗或其他有主動物懷孕，在台灣流浪動物數過多的情況下，這些狗又該何去何從?如果人人都絕育自己的動物，除了減少疾病的產生、求偶爭鬥致死，更減少許多動物被迫接受人道處理。

絕育不人道？——停止生育，降低疾病產生，減少流浪動物安樂死數量。（iStock）

資料來源：

社團法人中華民國保護動物協會：http://www.apatw.org/News_show.asp?id=1267

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：一時的疏忽，收不回的遺憾】