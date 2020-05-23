流浪白貓背上長出「貓」紋身　網友笑稱：真的是貓中老大！

「背上刺龍刺鳳的看多了，看過刺貓的嗎？」網友寒山分享時常自家附近流浪貓的生活姿態，這天他拍下白底虎斑貓「大白」的背影，驚見背後的斑紋竟然是清楚貓咪的輪廓，彷彿是一隻虎斑貓圖樣的刺青，美麗巧合讓人驚嘆。

大白背上有隻「虎斑貓」。（ETtoday提供，圖／「我與街貓的距離」授權使用）

寒山先前表示，除了大白之外，附近還有另外兩隻流浪貓，一隻叫「阿虎」，一隻叫「小橘子」，平時都會來家門前休息，也常常跳上他工作的貨車車斗睡得香甜，「大白來住五六年了跟我很有默契，看到我在搬東西上車知道我要出門會主動的跳走；阿虎卻是相反，牠會開心的跳上車，佔著位置耐心的等待拍屁股。」

大白不僅外貌像個老大哥，個性也是相當穩重，還對較年輕的小橘子照顧有加。前陣子小橘子疑似走失，讓寒山接連幾天都相當擔心，沒想到有個下雨的晚上，大白就帶著小橘子回來了，「剛我還在想通常雨天大白也不出門，沒多久就看到濕淋淋的牠帶著小橘子出現，我感激地替大白擦掉雨水，開了牠們最愛的罐頭和雞肉乾，看樣子小橘子是餓壞了，我也可以去吃飯，晚上也睡得著了，謝謝你大白，你真是暖貓。」

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網友們看了大白背後刺貓的照片後留言笑說，「真的是貓中老大，刺了貓」、「真的有貓」、「背上有貓」、「我想這就是阿虎為什麼這麼禮讓大白大哥。」

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