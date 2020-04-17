湖南雪橇犬咬女童不放　遭一棍打死　主人一個錯誤釀悲劇

養寵物風氣越來越盛行，但未必人人都能是合資格的貓狗主人。尤其是狗狗需要外出散步，不少人卻不用狗繩狗帶，結果釀成意外。近日，湖南省張家界一個屋苑，便出現了一隻沒牽繩的雪橇犬，牠更襲擊了一名小女童，最終狗狗被保安員打死，但狗主卻一直沒有出現。

雪橇犬緊咬小女孩衣服不放口，就算大人在旁狗狗也不放。（微博@新京報）

事件發生在4月15日，在湖南省張家界一個小區裏。當時一隻沒有主人在身旁的雪橇犬突然出現，牠沒有狗帶也沒牽繩，更撲倒了正在玩耍的小女孩。雖然在旁的大人有及時幫忙，但雪橇犬卻不肯放口，緊咬着女孩的衣服不放。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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路人及時致電報警，但當時情況危急，保安員擔心小女孩的安危，於是拿起了棍棒，便向雪橇犬頭部猛打。最終雪橇被活活打死，而小女孩則受了輕傷。

狗主失蹤

最過份的，是雪橇犬的主人一直沒有出現過，現時仍不知雪橇犬從哪裏走來，初步估計牠應是從別的地方走來，不是屋苑裏的人所養。

有網民覺得，雪橇犬其實只是想與小朋友玩，沒有攻擊意圖。但當時情況危急，怕小女孩被咬到，保安這樣棒打狗狗，也是迫於無奈。

大多數的網民看到影片後，都怒斥狗主不負責任「被狗追扯和看見狗被當場打死，哪個對孩子帶來的心理陰影更大？」、「狗主人建議也打死，不負責任就別養！」、「狗出去一定要主人陪同，並且栓繩才行，特別是這種大型犬」、「不敢出現，怕擔責任。懦夫」、「狗的主人呢？為什麼大狗在小區內不拴好繩子，狗不懂，為什麼人也不懂！」

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