貓咪也會有同居閨密　吵架是牠們培養感情的方法？

曾經因為害怕貓咪孤單，而飼養了更多貓咪的飼主，最慶幸的事情莫過於看見貓咪們相處融洽、和樂融融。有飼主直接表示，看著成雙成對的貓咪於生活中的一舉一動，不禁羨慕起這樣的情誼，想念起自己那無話不談的閨密，甚至曾經難忘的那段日子。以下這些情景是否令人感到熟悉呢？ 文：凱小姐／滔客

1. 依偎睡覺

人類不會像貓咪們依偎著睡覺，但是這樣緊密的距離，卻讓許多飼主們懷念起求學或住宿時期，總會有那麼一位形影不離、同進同出，甚至到廁所都要黏在一起的好閨密。這樣單純的美好，在許多出社會多年、接觸更多人事物的飼主內心深處，總是保有著最溫暖的那一塊。

2. 相互理毛

貓咪間相互理毛的畫面，在飼主的眼中看起來相當溫馨。不禁讓人想起，在最青春的那段時光，閨密間為對方打理頭髮、搭配衣服時，只想要對方是最美好樣子的那份心意。當每天出門已經不知道要怎麼搭配，甚至在衣櫃前發呆了半小時，便懷念起那段有閨密在旁邊出主意的時光。

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3. 吵架鬥嘴

飼養多隻貓咪的飼主，經常見到貓咪們互相追逐打鬧的情景，甚至本來黏在一起，突然間各據一方，互不相理。記得那感情好到不行的閨密，難免會有意見不合或吵架鬥嘴的時候，相處久了，也就知道彼此的界線，更懂得有默契的鬥嘴。

4. 互相分享

貓咪雖然相當聰明，但卻沒有人類那麼細膩的心思，因此當出現貓咪互相分享食物的畫面，便令許多飼主想起什麼都想到你的閨密。是不是有這麼個閨密，有好東西總是留你一份，永遠把你放心上？

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5. 講悄悄話

貓咪有時候會出現交頭接耳的畫面，似乎在說什麼悄悄話。相信不少飼主都有這麼個閨密，與你分享喜怒哀樂及所有的悄悄話，不但替彼此開心、也替彼此難過。不管發生什麼事情，閨密永遠都在。

每個人的一生若有這麼個閨密，是再幸福不過的事情了。也許閨密不一定像貓咪成雙成對般，總是在你身邊；但在你需要時，她一定是最值得依靠的港灣。看著貓咪的好感情，飼主們想念起閨密了嗎？

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