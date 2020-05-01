【貓投胎】15歲老貓離世　媽翻舊照片見女兒有同款胎記：認出你了

不論前世今生，都要延續愛的緣分！住在台灣基隆市的媽咪林小姐，日前看到一篇文章內容寫下，「去世的狗狗有著和自己寶寶一樣的胎記，他們相信是狗狗回來了」，因此她聯想到女兒手腳上也有胎記，趕緊翻了已經離世一年多的愛貓舊照，沒想到竟發現令人感動的驚喜。

透過畫面可以看見，賓士貓「小喵咪」的右前腳及左後腳，都有著一小塊黑色的花紋，而林小姐3個月大的女兒在「右手跟左腳」剛好也有胎記。林小姐接受《ETtoday寵物雲》表示，「我問女兒是不是小喵咪的時候，她突然轉頭看著我燦笑，看到這個反應媽媽我直接哭出來！」

事實上，貓女兒「小喵咪」是在2018年8月離世的，當時牠的年齡大約15歲，林小姐也還沒有懷孕。林小姐在貼文中表示，當下她真的感動到不能自已，並道出對小喵咪的暖心思念，「對呀媽媽認出妳了，謝謝妳回來當媽咪的寶寶！#失去的會另一種形式回來。」

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故事分享到Facebook寵物社團，許多網友看完後紛紛留言表示，「再續前緣好感動～」、「我相信緣分❤」、「小貓咪回來了！這次要來當妳一輩子的寶貝」、「牠不是離開了～只是換另一種方式回來報答妳了，今生還需要麻煩妳了！」、「我眼眶泛淚，秒哭」、「永遠都是一家人～只是角色轉變而已」、「好感動唷！可是……我以前的孩子是黑狗……怎麼辦啦」。

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