【閨密分手】曾經情同姐妹卻變陌路人　再強韌的友情也要用力維繫

長大後，有些曾經要好的朋友，已經淡出彼此生活。明明是親愛的好姐妹，為什麼會漸行漸遠？讓我們從心理學角度，聊一聊和閨蜜分手這回事，也為想要找回好姐妹的你，提供修復友情的方法。

和姐妹分手，其實與「和情人分手」，有著相似的模樣。（范瑋琪、張韶涵／VCG）

你曾和一個人漸行漸遠嗎？你們原先有聊不完的話題，現在卻無話可說？說到「分手」，你第一時間想到的或許是愛情；其實，友情也可能會歷經分手。和姐妹分手，其實與「和情人分手」，有著相似的模樣。

L 和 K 認識許久，陪伴彼此走過青春時光，她們無話不談，在成長的跌撞中，為彼此擦淚，互相給予力量。

妳拖我離開一場愛的風雪／我揹妳逃出一次夢的斷裂／遇見一個人然後生命全改變／原來不是戀愛才有的情節 范瑋琪《一個像夏天一個像秋天》

為什麼原先感情那麼好的姐妹倆，會漸行漸遠？（VCG）

這首歌，幾乎是她們的友情定情曲。每去唱K ，總要攬著彼此，嘻嘻哈哈地唱給對方聽。

然而，隨著年齡漸長，兩人各奔東西，從生活圈到生涯，好像都去了不同的方向。話題少了，見面頻率也少了，慢慢地，她們之間的友情，好像被時間給刷淡。兩人之間僅存的，幾乎只是 facebook 好友，偶爾看著對方動態，連要留言都覺得有點尷尬。

為什麼原先感情那麼好的姐妹倆，會漸行漸遠？你也曾經有這樣的經驗嗎？

通常，兩個朋友分開，不是因為發生什麼特定衝突，是因為他們各自忙於生活……（《七月與安生》劇照）

心理學：再強韌的友誼，也需要維繫

臨床心理學家 Andrea Bonior 博士，出版《 The Friendship Fix 》一書，專門探討「友誼修復」，針對友情之間的疏離提出說明。

Often, two friends grow apart not because of a specific conflict, but because they gradually stop confiding in each other due to feeling too busy in everyday life.It’s the gradual erosion in emotional intimacy that can weaken even the strongest of friendships. （通常，兩個朋友分開，不是因為發生什麼特定衝突，是因為他們各自忙於生活，而逐漸減少對彼此的信任。當情感親密度逐漸被侵蝕，它甚至能削弱強韌的友誼。） Andrea Bonior Ph.D.

也就是說，當你和妳的好姐妹漸行漸遠，原因可能很單純，就是你們不小心忽視了互動和保持連結的重要性。

互動，指的不一定是次數頻繁地相聚，而是讓彼此知道：我有把你放在心上哦。

互動，指的不一定是次數頻繁地相聚，而是讓彼此知道：我有把你放在心上哦。（IG@fanfan）

「我不想和姐妹分手！」如何維持友誼關係？

要建立一段友情，得依靠緣分；而想維持一段友情，其實是可以努力的。

▼▼你也想維繫你和姐妹之間難能可貴的情誼嗎？ Andrea Bonior 博士給了 5 個行動建議，你們可以一起嘗試。（按圖放大）▼▼

總之，不只是愛情，友誼也需要由彼此來共同維繫。或許你們都很忙碌，但倘若你們在意並珍視這段關係，別忘了給對方一些具體的支持與力量。

姐妹之間，也是相愛

面對愛情，我們想要維繫它，所以努力著；友情，又何嘗不是呢？「友情」的愛，或許不若「愛情」的愛，如此外顯；但當你當處於一段友情關係中，你在意並珍視對方，真心希望她好，其實就是一種愛的模樣。

想維持一段友情，其實是可以努力的。（IG@taylorswift）

愛是一件艱難的事／但是，不愛／並沒有比較簡單／所以／再讓我試試看吧 林婉瑜，〈艱難〉

說到這裏，你想起某個誰了嗎？或是，你發覺，你好像很久沒有找朋友出來聚一聚、聊一聊了？

有時候，我們可以讓自己成為主動的那一方。不要躊躇了，今天就傳訊息或打電話給你在乎的那個好姐妹吧！如果你比較害羞，分享這篇文章暗示她，也是個挺好的選擇喲。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「曾經是好姐妹，卻再也不聯絡」友情分手的閨蜜心理學】