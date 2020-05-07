【柴犬】爸狂毆狗公仔　示範咬人下場　小柴表情崩潰：我會乖了

狗狗的行為規範要從小教起，不然很難改變。有狗主為教導愛咬人的豆柴，決定用這另類的方法讓牠明白咬人是不對的。這方法看得豆柴驚心動魄，網民也回應指：「爸爸用心良苦，柴柴要乖別再咬人了！」

別勞氣，我會改的。（ig@rumi_10_31）

百厭豆柴經常亂咬人，令爸爸大為氣結。這次爸爸決定要好好教導豆柴，用厲聲指責並大力拍打狗狗公仔，令在旁的豆柴大吃一驚。相信這次牠會汲取到教訓，再也不敢亂咬人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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嚕咪（Rumi）是隻只有7個月大的豆柴，雖然天生可愛是萬人迷，但牠卻有個不良嗜好，就是喜歡亂咬人。爸爸在fb和ig裏都多次表示，嚕咪有咬人的壞習慣，每次教訓完後牠都沒記着。

這次爸爸便拿出有牙齒的狗狗公仔，然後要嚕咪留在旁邊。接着，爸爸指責公仔「咬人要修理」，然後用力打公仔，甚至拿出木棍狠打。這些行為嚕咪都看在眼裏，而且顯得很害怕。

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每次爸爸狠打公仔時，嚕咪都被嚇得抖動，一副「打在公仔身，痛在豆柴心」的樣子。當爸爸責罵公仔時，嚕咪只敢瞇着眼偷看，待爸爸轉頭向牠問話，牠只有畏縮地乖乖回應。爸爸把手伸出來測試牠會否咬下去，這時嚕咪當然不敢，更溫柔地舔舔爸爸手手，一副乖巧樣子。

雖然爸爸表示這個方法似乎很有用，嚕咪會學乖不再亂咬人。但網民卻心疼着豆柴。「跪求柴柴的心理陰影面積！」、「牠的表情應是表示學懂了」、「爸爸真的很用心，一直打到自己」、「會跟着公仔一起抖動，看來牠也心痛公仔」。

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