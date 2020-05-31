【貓行為】貓貓天生百厭坐唔定？學懂用「結界」牠們秒變小乖乖

身為愛貓愛狗人士，在家裡時不時逗逗寵物、鬧牠們玩其實挺紓壓的，跟寵物玩耍的自己就像孩子般愉悅、大方歡笑。國外一名貓奴網友表示：「某天，媽媽看到網路上有人說，只要使用一招，就能讓喵星人瞬間變成木頭人並乖乖待在原地。」沒想到，換他們動手實驗看看也成功了！

到底是用哪招能夠讓超不聽話的貓王乖乖就範？就是簡單在地上「畫出一個圓圈」或是「框起來」，貓王就會情不自禁的想踏入並坐下。而這名網友就把他家貓王的痴呆照片分享出去，沒想到卻引發其他網友爭相模仿。

網友紛紛嘗試將自己的貓貓「框起來」，效果奇妙（按圖放大）↓↓↓

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還可以發揮創意畫出其他圖案的框框，或用其他東西框出一個範圍，平常公主病傲嬌感滿分的貓王就突然乖乖跑進去了！

有成功的案子就有失敗的，只能說有些貓王太傲嬌了！對平凡世俗的平民遊戲完全不感興趣，還差點睡在裡面了。

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專家認為，特別被框出來的地方，貓咪會認為這是一個新領域，大家也都知道貓咪的好奇心強大，有新穎的事物總會忍不住去試探摸索，所以牠們才會乖乖呆坐在那邊設想有什麼事情發生吧！

看完這麼多貓王耍呆的樣子，不可否認的牠們都有一致的「天性可愛」，讓人想把這療癒的畫面趕緊拍下留存哩！

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