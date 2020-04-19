養貓人士一定有共鳴！盤點七大貓奴歌　《小黑與我》真身是白貓？

有人說，養狗是為了得到愛，養貓則是學習施與愛。相對社會性強、服從度高的狗，貓的個性顯得神秘又難懂。牠們對世事滿懷好奇，常鑽進家中大小角落探索一番，而且大都不愛服從人類指令，除非牠本貓肚餓求「罐罐」，或偶爾想取暖撒嬌，否則多數會自顧自躲到老遠，懶跟誰去打交道。

相對社會性強、服從度高的狗，貓的個性顯得神秘又難懂。（KKBOX授權使用）

偏偏，「可愛卻不可即」的特質，正是貓咪的超凡魅力所在。很多音樂人還曾創作過多首深情的貓奴之歌，訴說自己難逃「喵指山」的心聲。

不離不棄的治療師：薛凱琪〈小黑與我〉

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細小小的貓比我還強壯／過去的咒語／我拒絕信 薛凱琪〈小黑與我〉

縱使貓咪的自我意識強，可是牠們骨子裡還是很「寵」貓奴的。想當年，薛凱琪罹患抑鬱症，多得好友梁祖堯送予家中新生的摺耳貓Ponyo（波兒）作「情緒治療師」，陪伴自己錄歌、打泰拳或與朋友吃飯，也無畏自己時而嚎哭、時而大笑，令其慢慢重建生活安全感，克服情緒關口。之後Fiona還意外執到兩隻街貓Nuannuan（暖暖）和已去世的Tissue，過上一段快樂的人貓生活。歌曲〈小黑與我〉一句「陪伴我的白貓剛去世／他見盡我遭遇」，就明言感激貓家人支持。

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用時間培養感情吧：小塵埃〈貓大人息怒〉

No, You're the Owner／Your Majesty Cat／天生不聽教／係人都想咬 小塵埃〈貓大人息怒〉

小塵埃以〈貓大人息怒〉的活潑腔調，唱盡喵星人百厭又頑皮，卻又惹人憐愛的淘氣形象。雖則貓兒愛搞怪又神經質，難以觸摸，但貓奴可趁主子約零至四個月的幼兒期，準備建立對世界的認知與安全感時，多花時間去照料牠們、提供足夠的關愛，那麼牠們以後的喵生，將會更願意信任人類，與大家和平相處。

貓咪是我最佳友伴：葉巧琳〈毛球〉

跟你說話毋用顧分寸／不管是我瘋或你懂都不去理／我未太易愛／每夜也獲你共對可一起 葉巧琳〈毛球〉

做演藝人向來壓力爆燈，有些心事也難對外傾訴。慶幸，葉巧林家中養有兩團「毛球」班迪和蘿拉作伴，她曾在訪問分享過，兩位主子個性雖然「Cool」，未必會熱情回應她的說話，很多時只會靜看她的哭與笑，但如她所唱的〈毛球〉所形容，多得兩貓不介意自己多瘋狂，仍然默默地陪伴在側，至少令她不致孤單，也令壓力旋即煙消雲散。

與主子相聚非必然：周柏豪〈小白〉

這是你彌留半夜時／從你眼中的光講我知／性命再無常脆弱／也獨有一種大意／你是降臨陪我傾訴那歷史 周柏豪〈小白〉

周柏豪（Pakho）是愛貓之人，家中養有六隻貓，其中名為「小白」的貓仔，是第一胎年紀最大「貓哥哥」，因伴隨Pakho度過初入行的艱難日子，因而備受他的疼愛。可惜，數年前小白已去世，當時Pakho就為牠寫出同名歌曲〈小白〉，既回味雙方快樂的往事，表達「跟你相約下一世再成為親人，永遠愛你，任何模樣」的心願，也鼓勵樂迷要珍惜身邊的寵物，把握每個還可以共處的時刻。

照顧貓咪一生一世：洪卓立〈三腳貓〉

再沒有仁慈的臂彎／鬆軟被單飽暖晚餐／從此靠你鬥志強頑／至勉強撐多一晚 洪卓立〈三腳貓〉

話說捕鼠本是貓的天職，但某些在街上流浪、僅得三隻腿的貓，卻未必能發揮所長，故有「三腳貓」此詞彙形容人的能力未及。恰好，填詞人周國賢跟歌手洪卓立也有養貓，兩人聊起這類貓咪的處境或許更需要愛，就構思出〈三腳貓〉去描述人與寵物之間的感情，指出高冷的貓咪心底也依賴人的關懷，希望貓奴負責照顧牠們的貓生，別要棄養。

貓比人真誠：關心妍〈高竇〉

關心妍（ig@kwansumyinjade）

我跟貓兒相憫互憐感情深厚／沒有更好的東西 要帶走 關心妍〈高竇〉

「高竇」或是很多人對貓的初印象，但有研究指出原來牠們的高傲是裝出來的！實際上，比起美食和玩具，牠們更喜歡與人類在一起。貓兒表面的冷漠，很多時只是出於動物的天性，要保護自己、守護領地，才不敢將情感太外露。關心妍的情歌〈高竇〉，就借用了貓咪此特性，去講寂寞女生跟忙碌男生的相處，還有家中愛貓對人，有時比人對人的態度，還要真誠和可親，表達人與寵物的微妙依靠。

遠方貓緣：My Little Airport〈沖繩流浪貓〉

我是這裡的遊客 家在異鄉／你是唯一的貓 我想過養 My Little Airport〈沖繩流浪貓〉

由My Little Airport林阿 P作詞作曲、Nicole Oujian （區健瑩）演唱的歌曲〈沖繩流浪貓〉，靈感來自於阿 P 多年前在日本沖繩的一次「貓咪奇遇」，當時正旅行的他碰到一隻出奇地熱情和主動的野貓，全程一直跟着他、又主動求玩。回到香港後，阿P對這小貓念念不忘，於是就將這段偶遇及感受，寫成了〈沖繩流浪貓〉一曲，並配上手寫的日語歌詞配簡筆畫，表達對這位遠方「朋友」的祝福和思念。

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