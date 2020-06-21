【貓中暑】留意這6個生活細節　酷熱天氣再不怕貓中暑

炎熱的天氣一到，許多飼主無不穿著清涼、手拿冰品、冷氣大開。涼爽快活的同時，可別忘了家裡那隻雖然傲嬌，卻非常需要您照顧的貓咪，如果稍微不小心，也是很容易中暑的喔！ 文：凱小姐／滔客

以下幾項生活的小事，幫助您預防貓咪中暑（按圖了解）↓↓↓

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1.保持室內通風

家貓通常待在室內的空間，建議飼主儘量打開窗戶，保持室內通風；若是基於安全考量，不得已得關閉門窗，也請開啟電扇，讓室內的空氣保持流通。貓咪跟人類一樣，無法長時間待在過度悶熱的環境，不但感到痛苦，而且容易生病。

2.避免過度曝曬

ㄧ天中最熱的時間為下午一點～三點，飼主應儘量避免帶貓咪曝曬於炎熱的陽光下；若是家中有窗戶或陽台，也儘量避免於此時間讓貓咪外出曬太陽，很可能不小心曬過頭，導致中暑或身體不舒服。

3.適時補充水分

飼主應準備一天中足夠的水份，放在貓咪時常出沒的地方，讓貓咪得以隨時補充身體所需要的水份，利用水分蒸發時帶走體內多餘的熱能。如果貓咪體溫過熱，很容易出現脫水現象，若水分沒有適時補充很有可能造成休克。

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4.調節室內溫度

一般最適合貓咪居住的室內溫度為攝氏22～25度，若室內溫度高於攝氏28度，必須開啟空調來調節室內的溫度，以免因為室溫而導致貓咪的體溫過高。但須注意的是，開啟空調要避免溫度過低；風向可以設定在較高點，避免直吹貓咪。

5.控制運動量

貓咪一天的運動量為1～2次，每次運動的時間為15～30分鐘。飼主應控制貓咪的運動量，避免於炎熱的夏天陪伴貓咪玩耍過多的時間，因為貓咪只有在腳的肉墊上有汗腺，流汗不是主要的散熱方式，如果天氣太熱，以至於貓咪散熱不及，貓咪非常有可能會中暑喔！

6.準備避暑用品

夏天的空氣相當溫熱，甚至連風也是熱的。飼主可以在家中貓咪時常出沒的地點，舖些寵物涼墊及裝了冰水的水樽，讓貓咪可以隨時休息及散熱，預防中暑。

親愛的飼主們，準備好與愛貓度過炎炎一夏了嗎？幾件生活的小事，不但免了需帶愛貓就醫的來回奔波，更能攜手與愛貓共度快樂的夏天。

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