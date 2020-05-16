【貓飲水】長期脫水易有腎衰竭　一文看清貓貓每天要喝多少杯水

前幾天，聽說朋友家裡的田園貓，因為不愛喝水引發尿道感染，萬幸的是去寵物醫院檢查後，沒有發現結石或者腎衰竭，田園貓掛水一周，又搭配吃了各種藥物才逐漸好起來。 所以，還是要提醒各位鏟屎官，一定要想盡辦法讓主子多喝水！

即看給貓咪喝水的8個注意點（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 11 + 10 + 9

但是，這時候可能會有鏟屎官咆哮了，我剛給牠準備了清水，轉身就發現主子在用爪子撥我的杯子！我辛辛苦苦賺錢給牠買了各種各樣的水盆，牠看都不看一眼偏要去馬桶喝水！

淡定淡定，作為鏟屎官就要充分了解主子的愛好和習性，然後再對症下藥嘛，今天就來科普一下。

據數據統計，貓主子的乾糧含水量僅有10%，罐頭等濕糧的含水量在70%，所以原則上餵濕糧的攝水量要比乾糧多多了。但是不管是吃乾糧還是濕糧，都要給貓主子提供額外的清潔飲水。因為貓咪攝取的食物中的水分低於60%時，牠們很快就會進入脫水狀態。

美國臨床獸醫博士指出，如果貓咪長期處在脫水狀態，輕則患上泌尿系統疾病，重則會患上腎衰竭或者結石。要知道，腎衰竭一旦發現很多都是晚期，貓咪很快就會回到自己的喵星球再也不回來了。而結石則必須通過手術才能取出，復發率高達10%。所以，如何讓貓主子多喝水可是各位鏟屎官的必修課。

據科學計算，按照體重來衡量，每公斤體重需要消耗60毫升水分。如果是體重8公斤的貓咪，一天應該攝入的水分大概在500毫升左右。如果貓咪比較愛運動、天氣炎熱或者在哺乳期，水的攝入量要增加兩到三倍，所以一天八杯水一點也不誇張哦。

【相關文章：虎斑貓用獨有攻勢叫醒金毛犬 狗狗神反應惹網民爆笑（按圖預覽）】

+ 8 + 7 + 6

那麼問題來了，主子除了喜歡喝馬桶水，喝其他水的時候一點都不主動怎麼辦？

這是貓咪在多年的歷史演化中形成的習性，牠們的耐渴程度比狗狗高多了，而且即便處於輕微脫水狀態也後知後覺，在24小時之內才會把需要的水補齊。而狗狗如果處於輕微脫水狀態，會在一個小時內就把水喝足。

而且水對於貓咪的意義，跟水對於兩腳獸的重要性差不多，沒有食物我們可以堅持很久，但是沒有水是萬萬不行的！水可以幫助貓咪運輸血液中的氧氣和營養，濕潤鼻腔、肺泡，還可以潤滑和保護重要關節和內部臟器，更重要的就是幫助泌尿系統和消化系統進行排毒。由此可見，騙自己家的貓主子喝水刻不容緩！

【相關文章：想讓主子擁有漂亮的毛髮？ 5個秘訣貓奴要學（按圖預覽）】

+ 12 + 11 + 10

首先，貓咪對馬桶水感興趣是因為在牠們眼裡這是流動水，主觀上覺得這樣的水更乾淨，並不會像兩腳獸一樣聯想到各種排泄物和大腸桿菌，所以牠們才總會去馬桶喝水。

當然我們是不能鼓勵這種行為的。因為馬桶水裏含有各種細菌、消毒粉等等，對貓咪的健康並不好，還可能會引起各種疾病。購置一個流動水飲水機，是個不錯的選擇，牠們對流動水更感興趣哦。

我們可以在方便完之後，隨手把馬桶蓋蓋好，出廁所之後也把廁所門關好，徹底打消牠們去廁所的小心思。

其次，在給貓咪準備飲水的時候，是很有講究的哦。

1. 要給貓咪準備清潔、乾淨的水，不能喝自來水，最好是煮沸過的涼開水或者礦泉水。 2. 水盆要買口徑比較大的，貓咪不喜歡鬍子蹭在水盆上哦。如果牠真的喜歡去杯子裡喝水，不妨給牠一個。 3. 作為合格的鏟屎官，水盆每天都要清潔消毒，並且更換新的飲水，這樣貓咪才會滿意。 4. 水盆的擺放要注意，盡量放置時遠離貓砂盆和環境嘈雜的地方，貓咪對這些地方的水盆都不感興趣哦。 5. 準備的水盆數量一定要比貓咪的數量多，並且放置在不同的位置，這樣可以有效吸引貓咪喝水。

最後，如果貓咪對牠的水盆還不感興趣，那你不妨再考慮換一下水盆的顏色哦。特殊生病時期，可以使用注射器在貓咪側邊的牙縫進行緩慢注水，增加飲水量。

好啦，這就是今天給大家科普的小知識，看看你家貓咪的水盆是不是合牠的意呢？

【相關文章：這10個地方的「超有愛動物保護法」，生於這些地區的動物有福啊（按圖預覽）】

+ 17 + 16 + 15

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】