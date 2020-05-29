武漢狗狗醫院外守候3個月　不肯離開的原因叫所有人淚崩

在新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐下，不少人因此而失去了性命。在武漢，有一隻狗狗自2月起，便一直在醫院門口徘徊不肯離開。雖然一直有好心人餵牠，但牠就是不肯跟人離開。經向四周的醫護查詢後，才知背後藏令人落淚原因。

新型冠狀病毒（COVID-19）在全球肆虐，不少人亦因此失去了寶貴的性命。在湖北武漢，有一隻狗狗一直留守在醫院門外，怎樣也不肯離開。幸好一直以來都有人餵這狗狗，而經向醫護查詢下，大家才知道狗狗留在這裏的原因不簡單，背後藏着傷心故事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這隻忠犬的故事，牠怎樣也不肯離開，原來在等已離世的主人】

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從影片中可得知，這狗狗自2月起，便一直守候在醫院大門外。附近的好心人，一直有餵這狗狗，但是當想帶牠走時，牠總是拒絕。有餵狗狗的超市老板表示，見狗狗在這裏幾個月了，她上班時狗狗在，下班時狗狗又在。

期後她向醫護人員查詢，才得知這狗狗的主人在2月時感染了新冠肺炎，並不幸離世了。狗狗不肯離開，似乎就是在等主人出院帶牠回家。由於狗狗不肯被人帶走，造成醫院的困擾，於是只得向動保組織求助。

最終，狗狗願意跟動保人員離開，而超市老板則有點感觸地表示，「只要牠每天有吃的, 我們也就放心了，不求別的。」

【在台灣高雄，日前有義工在公路旁看到一隻狗狗呆站路邊，於是下車探看。沒料到狗狗身旁，還有一隻倒臥着的小狗，再細看之下，才知背後藏着令人心碎故事。】