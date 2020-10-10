牧羊犬強拆廁所門後笑容迎接　媽媽見到「災場」第一反應令人意外

住在台北的邊境牧羊犬「淑芬」早前迎接媽媽回家，牠嘴裡叼著心愛的草泥馬玩具，身後整扇廁所門卻傾倒，看來剛剛經歷過一番大戰！狗奴ChiChi Lu原本已經被好動的愛犬練成「強心臟」，結果連她自己都驚訝：「我第一件事竟然是拿起手機拍照紀念」。

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淑芬現在2歲多，調皮好動的牠每天都準備大驚喜迎接家人回家，2019年12月1日下午，牠竟然把廁所門整扇拆下來，還叼著草泥馬玩偶一臉滿足地望著媽媽，仔細一看門上還裝了2個鐵柵欄，但卻一點用處也沒有。ChiChi Lu把照片PO上Facebook社團，「回到家看到這個景象，我第一件事竟然是拿起手機拍照紀念，第二件事是回頭問淑芬爸這個門還有沒有得救。」

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ChiChi Lu提到，淑芬剛來家裡時，為了訓練定點上廁所，會固定時間關進廁所裡「培養感覺」，「牠為了出來竟然開始破壞門，這已經是第四次了。」事實上淑芬拆家實力相當驚人，曾經把門的把手整個拆掉，試圖從門上的大洞跳出來，還拆了通風口的百葉窗，坐在洞口一臉無辜地看向門外，甚至曾從門底下露顆頭對媽媽露出笑臉。許多網友被淑芬的拆家功力驚呆，「淑芬在家都在練功嗎？」、「太好笑了，我每天都期待續集」、「我家的狗一定是天使」、「只有淑芬能超越淑芬！」。

ChiChi Lu細數淑芬的豐功偉業，「沙發有啃洞，3台電扇插頭被咬斷，音響的保護罩都被撞下來，手持小風扇壞了2台，電動牙刷已經咬爛4支，還把姐姐的芭比斷腿了。」她說淑芬咬壞女兒的芭比娃娃，「姐姐爆哭說淑芬咬壞娃娃，後來我只好說再買一個，兩個就迅速和好了。」

一家「三寶」每天都很開心。（ETtoday提供，圖／飼主ChiChi Lu授權）

有了淑芬後每天充滿驚喜與驚嚇，但ChiChi Lu已經習以為常，「我就當是眼睛業障重，反正淑芬沒事就好了，牠真的有二哈的潛力。」至於為何取名台味十足的「淑芬」，ChiChi Lu笑說，其實狗狗3個月大領養時叫做Leo，「那時候我手遊裡的毛孩叫做『淑芬』，有一天喊淑芬Leo就跑過來，從此牠就改名叫淑芬了。」

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