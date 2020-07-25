狗中暑｜主人自作聰明反令狗中暑　炎夏須注意4點

不知道你們有沒有發現，今年的夏天好像來得格外早，還沒到最熱的7、8月份，很多小伙伴就表示：自己已經「熱成狗」了。人熱成狗是假的，因為在室內有空調，在室外又可以出汗散熱。但狗很熱是真的，一些你認為「沒關係」的事情。在狗狗看來也許會致命。

狗狗被熱死的事件

不知道你們還記不記得這個新聞：有隻小黑狗被主人套上嘴套，關在了家裡的三樓陽台外。外面的高溫對人來說可能還能忍受，但是對狗狗來說就不一樣了，牠不像人類一樣可以出汗散熱。而且，用來散熱的嘴被封住了。

牠忍受不了，不斷發出悲鳴。為了逃生拼命從陽台欄杆鑽出，可惜這個縫隙太窄，狗狗被卡住了。牠就這樣被吊死在了欄杆上……一樓的地面，有一大灘狗狗滴下來的血，難以想像牠當時承受著多大的痛苦，真的是慘不忍睹！

小黑狗被主人套上嘴套，關在了家裡的三樓陽台外。（嘉義市大小事FB group）

還有一隻阿拉斯加犬，同樣是在陽台暴晒死亡。主人12點外出游泳，以為很快就會回來，不會有事。結果狗狗在陽台被卡住，因為無法躲避日光而中暑，短短3個小時就離開了人世。

有人會說，我不會把狗放陽台的，而且如果是陰天，不讓狗狗被暴晒，這樣不就安全了嗎？如果這麼想，你真的是大意了。看看下面這則新聞吧：「主人將狗鎖在車內五個小時，導致三隻愛犬全被烤死。當時是陰天，外面並不是很熱，所以他以為不會有危險。」而事實上，車內溫度已經飆升，雖然沒有暴晒，看起來貌似「安全」但還是發生了悲劇。

▼▼按圖放大率先了解預防狗狗中暑的四點，下文有更詳細解說▼▼

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狗狗比你想像中熱

人熱的時候可以脫衣服或者出汗，發達的汗腺可以通過皮膚表面的水分來調節我們的體溫，汗液蒸發，溫度就能得到冷卻。但狗狗的皮膚上卻很少有汗腺，能散熱的區域非常少，大部分集中在腳墊和舌頭上。所以狗狗夏天經常伸舌頭，通過喘息進行涼熱空氣的交換，冷卻體溫。

可是不管狗狗怎麼努力，生理結構決定了牠們還是會很熱，所以一定要格外小心不要發生任何意外，我相信大部分寵主人會重視寵物防暑，但是很多你認為有效的防暑方式，事實並非如此！

防止狗狗中暑的措施

第一個要提的是重災區，就是給寵物亂剃毛的問題。可以適度剃毛，但是不能剃光。因為這會讓牠們更熱，而且容易曬傷、碰傷，牠們不但不會覺得涼爽，還很危險。

第二個要注意，千萬不要把寵物關在車裡，哪怕開窗子也不行（劃重點）。有的人認為，自己也就去買點東西，十幾分鐘的事情，不會怎麼樣。但你不知道的是，在28℃的氣溫下，即使車窗打開5厘米，也只需要15分鐘，車內溫度就能飆升到43℃！（數據來源：美國國家運輸安全法案）況且，你能保證自己幾分鐘就能回來嗎？你願意用自己寶貝的生命來冒險嗎？

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第三，帶狗狗出門時，不要選擇最炎熱的中午。不要因為怕髒就給牠們穿鞋，腳墊是牠們主要的散熱器官之一，而鞋子恰好阻止了散熱。但是，如果不穿鞋的話，中午的路面很燙，狗狗的腳墊也很容易燙傷，這該如何兩全？最佳的做法就是不要正午時刻帶狗出門，你想想，中午日頭那麼毒，你都那麼熱了，狗狗肯定更熱啊！

最後，有些特別的狗狗需要格外注意。比如年老、肥胖，或有心臟病、癲癇病史的狗；比如鼻子短的狗如八哥犬，北京犬，鬥牛犬等，牠們通過喘息來調節體溫比較艱難。

請保護好狗狗的安全

夏季，每天都有因中暑而送去寵物醫院的狗，精神萎靡、嘔吐、拉稀，嚴重的已經昏迷。如果狗狗中暑後，體溫達到42.78℃或更高，身體的細胞會迅速死亡，大腦腫脹，引起癲癇發作，胃腸道缺乏血液供應會導致潰瘍，脫水會導致不可逆的腎損傷。

聽起來很可怕吧！可是你知道嗎？所有這些災難性事件都是在幾分鐘內發生的。如果你發現狗狗有這些症狀，就要趕緊帶去就醫了。

（巨小萌提供）

送去醫院之前，可以給狗狗喝點涼水。在皮毛或皮膚上噴灑一些涼水幫忙散熱，送去醫院的途中也要注意保持低溫，可以開大車窗或開空調。

夏日炎炎，最熱的時候很快就到了，不要因為一時粗心大意導致發生了意外，遺恨終身，鏟屎官一定要好好照顧狗狗們！

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