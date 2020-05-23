【放狗】每日放狗超有益　5個好處你知道嗎？

有些狗天生很乖，不吵不鬧，非常佛系，但是也有一些狗狗有很多的壞習慣，比如說過度吠、暴衝、拆家、隨地大小便等等，其實與其講這些是人類眼中的「壞習慣」，倒不如說是狗作為此類動物的天性。只是這些天性，在文明程度很高的人類社會中，並不被待見而已。

養狗的都知道，如果不遛狗，就更容易有各種行為問題，比如最常見的就是會拆家撕家。狗就像一個精力旺盛的孩子，它需要有方式去發洩的牠的精力，多出去散步運動，牠才能見識世面，才能「長大」。

主人應日日放狗的五大原因（點圖瀏覽）↓↓↓

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我曾經多次講過，要解決狗狗拆家問題，一個直接簡單的方法就是每天帶牠外出遛，但是依然有人說：「我每天都遛狗，為什麼我的狗狗還是拆家？」

其實原因很簡單，就是遛不夠嘛！這些主人可能覺得遛狗，「遛過就算有」，其實有些時候我們的遛狗真的是在侮辱狗，也侮辱了遛狗這件事情。有些主人把狗帶出去走個5分鐘，「趕緊拉屎啦，拉完我們就回家」。但牠真的不想拉完，因為一拉完就回去才5分鐘了，5分鐘算什麼運動啊？

我們說給他15分鐘運動，15分鐘真夠嗎？

還要看是什麼狗，比如說一些本身就是拉雪橇的雪橇三傻，就像哈士奇這類的，牠就是要足夠的運動，而你一天只帶牠出去一次，只能遛半個小時，你覺得他運動量夠了嗎？要知道牠一天可以拉十幾個小時的雪橇呢？

要是你因為哈士奇的一些搞笑視頻，就選了這麼一隻狗，但是又不給牠充分的運動，牠不把精力發洩在家裡面拆東西，牠發洩在哪裡呢？

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遛狗的作用，遠不止幫狗狗發洩精力

在我看來，遛狗有多種意義，第一剛才說過了，幫助狗狗運動，發洩精力可以很大程度上減少狗狗拆家和焦慮的情況，就不多說了。

第二，是讓狗狗更加社會化

狗是群居動物，雖然家庭裡有主人等好幾個家庭成員，但是牠的物種畢竟是狗，只有牠與其他狗接觸了，了解交流互動了，才算是更有意義的社會化。而當牠與其他狗和人接觸了，然後主人在旁給予相應的引導，告訴狗狗「這些人和狗並不會構成危險，你不需要為了保護我，而去吠叫甚至攻擊別人」。

反覆操作之下，當牠以後再次面對其他狗和人之後，牠就再不再是一驚一乍容易激動的壞狗狗，而是一隻平易近人的、淡定的好狗狗。

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第三，戶外大小便，減少麻煩

讓狗戶外散步，可以順便處理大小便的問題，不用搞得家裡到處都是，臭氣熏天，而戶外的話垃圾桶隨處可見，處理起來也很簡單，但是主人記得要撿屎哦。

第四，讓主人更健康

之前就有過權威報導指出，養狗的人會更長壽，其中一個原因就是主人陪伴狗狗散步的時候，自身也得到了很好的鍛煉，完全合情合理。

第五，發展美好的男女朋友關係

雖然有這麼個功能，但是我是不會說出來的！我也不建議大家為了結交異性而去養狗。不過事實上，有心養寵物的人，都不會壞到哪裡去，值得娶，值得嫁！

總的來說，狗狗聽起很簡單，但是要遛得好還真是有一定技術的，不然也不會有那麼愛暴衝的狗狗的主人向巨小萌尋求幫助。

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