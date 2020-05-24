【犬隻訓練】教狗靠鬧收反效果　學懂這兩字　狗狗即變聽話

你家有養狗狗嗎？偶爾會不會因為毛孩子調皮，有時候怎麼講不聽，覺得牠偏要氣死你、跟你作對，就心情不好了呢？有些飼主看到狗狗做錯事的時候，總會忍不住大聲責備。這種管教方式看起來很平常，但在最近卻有研究發現，主人對狗狗大吼大叫，不止會讓牠們感到壓力非常大，甚至會造成其他不良影響！

葡萄牙波多大學（Universidade do Porto）的研究人員針對狗狗對於責備的厭惡感覺進行研究，接觸了不同的飼主並找來了 92 隻狗狗，其中 42 隻狗狗接受正向訓練，另外的50隻則安排接受負面訓練。希望能藉此進行對比實驗，來觀察不同的訓練方法對狗狗造成的影響有多少。

在所有相關訓練進行之前，研究人員在狗狗們放鬆的情況下採集唾液，檢驗其中「皮質醇（cortisol）」含量。皮質醇被稱為「壓力荷爾蒙」，身體處於壓力環境時，皮質醇會提高血壓、血糖水平及免疫系統功能來對抗壓力感。

安排狗狗開始接受訓練一段時間之後，研究人員再次採集唾液，然後跟之前檢驗到的皮質醇含量進行對比後發現，被安排進行負面訓練的狗狗可能因為經歷過大吼大叫，像是強壓牠們的背坐下等粗魯的對待，皮質醇較高，換言之壓力更大。

除了唾液中皮質醇含量較高，牠們也出現頻繁打呵欠、舔嘴唇等動作，而這些同樣是動物壓力大的表現。研究人員表示，他們更發現長期面對不良管教方式，不止造成壓力過大，有可能造成長期影響。

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首次實驗完成的一個月後，研究人員再次找來這些狗狗進行第二次實驗。研究人員在房間裡放了一個碗，並設定了一些規律：當碗放在房間裡特定的一側，碗裡會裝滿美味的食物；如果碗在另一側，碗裡就不會放食物，主要是為了測試牠們需要多久時間來找到當中的規律。

研究人員表示，如果狗狗在短時間內發現規律，說明牠們對食物充滿期待，相反則說明牠們對食物不抱太大希望，這種心態與狗狗的分離焦慮和其他問題行為有關。

結果顯示，接受厭惡訓練時間越長的狗狗，找食物的速度就越慢。而這些狗狗對於身邊的食物已經沒有太大的期待與興趣，簡言之就是失去了正面的生活方式。

這樣的研究結果證實了負面的管教方式，為狗狗帶來的不良影響並不是短暫，而是長期性，甚至摧毀性的。如果飼主總是打罵自己的毛小孩、甚至對牠們大吼大叫，其實只是看似聽話，實則怕主人生氣，每天都過得提心吊膽……

如果真的想飼養狗狗，請與他們建立良好關係，用鼓勵和獎勵的正向訓練方式、給與牠們更多的愛和耐心，才是最正確最有效的哦～

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