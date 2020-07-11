【狗行為】狗狗逃跑未必是貪玩　學會3招輕鬆應對「脫韁毛孩」

有一些狗狗特別喜歡逃跑，一逮到機會就會一溜煙地往外跑，例如剛好看到大門開著，或者柵欄門沒關好，就溜出去探索一番。但是有些狗卻會積極地找機會逃跑，不管是打洞還是翻牆，用盡一切辦法，鍥而不捨想越獄離開。在戶外的狗狗也有很多想逃跑的，你可能也看到過類似的情形：到了要回家的時候，無論主人叫了多少遍，這些狗就是不肯回到主人身邊，還讓主人狼狽地追著牠狂跑一段才能抓住。

對狗狗來說，在人類的世界裡逃跑其實要比在野外逃跑危險得多。逃跑的狗有可能迷路，或者跑到馬路上被車子撞傷。路上一些戴著項圈、毛髮明顯打理過的純種犬，多數是逃跑然後走丟的，從此再也回不了原來的家。

不斷找機會逃跑的狗，從心理上覺得自己才是狗群的老大（家庭中的成員都不是老大，包括主人），這種狗狗會越來越變得不受控制，要訓練牠聽話也就更加困難了。

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逃跑的成因

狗跟人很不一樣，人會把狗留在家中，出們去上班上學。但是在野外的狗群中，如果有狗離開大家自己跑出去遊蕩，那是很不尋常的事情。狗完全沒有這樣做的理由，要是有一隻狗發現了值得追逐的東西，牠會向整個狗群發出訊號，大家就會一起出動去追逐。

跟很多其他不良行為一樣，狗會想要從牠們的窩裡逃出來，根本原因都跟狗群中缺乏強有力領袖，加上精力無處發洩有關。每一種狗都有可能出現逃跑的行為，不過特定的品種特別是屬於工作犬、獵犬的品種，要比其他品種更有可能出現逃跑行為，因為追逐獵的天性使牠們往外跑。

克服逃跑行為

首先，絕育可以減輕狗想要出去遊蕩的傾向，尤其公狗更加需要通過絕育來預防逃跑行為。早點幫狗結紮，可以避免牠受荷爾蒙影響而想要出去尋找交配的對象。

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其次，你必須畫定界線。在家中的每一道門口築起屏障。要做到這一點，必須帶著狗狗在門口訓練，讓牠不要在門一開就立刻像火箭一樣衝出去。在出門散步的時候，狗狗平靜了才給予指令出門；狗狗回家的時候，也同樣在門外等待，平靜了才給予指令進屋，在每個進出的環節都劃定界線。

在外出行走的過程中，也經常給狗狗定界線和規矩，例如走到街角位置、馬路口的時候停下來，讓狗狗平靜之後在前進，都能讓狗狗習慣在得到主人提示之後再行動，減少私自行動的情況。平時多給狗狗進行召回訓練，通過呼喚名字或者「回來」的指令，讓狗狗能夠準確執行指令跑回自己身邊，給予獎勵。

如果仍然不放心，可以考慮購帶個狗牌，這樣狗狗萬一真的跑丟，你還有機會盡快將牠尋找回來。

狗狗是天生領域性很強的群居動物，本性中原來不會有逃離領地的傾向。但是在沒有適當的運動、規則之下，任何一隻狗都有可能因為悶得發慌而逃跑，企圖到其他地方去尋找更有意思的事物。

只要你能滿足狗狗的需求，讓牠過得身心平衡心滿意足，牠根本沒有逃跑的理由；只要你設定好出門和進門的規則和界線，你的狗狗即使看到大門開著，也不會自己跑出去了。

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