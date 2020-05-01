【狗狗冷知識】狗狗肚臍長在哪裏？資深狗奴你知道嗎？

各位狗主人思考過狗狗有肚臍嗎？作為一個經常和狗狗接觸的人，我在日常的接觸裡面，好像沒有思考過這個問題。在撫摸狗的時候，也沒有關注到，自己家的狗狗到底有沒有肚臍這個東西。直到跟表妹一起上生物課的時候，才突然想起了狗狗是否有肚臍這個問題。我們今天就跟大家一起探討一下這個略顯無聊的問題：狗狗有肚臍嗎？

按圖了解狗狗的肚臍位置，原來肚臍形態亦跟汪星人的健康有關！↓↓

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肚臍，就是動物們和母親進行連接的臍帶，在脫落以後留在身上的一個疤痕。而胎盤以及臍帶，就是負責給嬰兒們輸送營養的器官。一般來說，在新生嬰兒可以開始獨立呼吸，這些器官就失去了它們原本應有的作用。而這時候，應該做的是，用各種方式來將臍帶切斷。而臍帶會在接下來的幾個星期裡面逐漸萎縮，剩下來的東西就是肚臍。

這個過程並非是人類獨有的過程，所有的哺乳類動物都會有類似的過程。當然，以袋鼠為代表的袋裝動物以及以鴨嘴獸為代表的卵生哺乳動物是例外。但狗狗們卻是正常的哺乳動物，對於狗媽媽來說，牠們會在幼犬離開了子宮，牠們就會自己咬斷這些臍帶。而狗狗們的臍帶萎縮速度要比人類要更快，所以，在一到三天的之間裡面它就會變乾脫落。

至於人們為什麼沒有發現狗狗有臍帶這個東西，其中一個原因，就是因為狗狗們的臍帶非常小。和人類相比，幼犬們需要的營養並沒有那麼多，所以牠們的臍帶相應也會變得更小，所以很難找。

除此之外，狗狗們的肚臍難找的原因還有原因，那就是狗狗們肚臍並非是像人類的那樣，會出現一個突起或者是凹陷的樣子。在大部分的情況下都是非常平坦的一個疤痕。而且這個疤痕會被狗狗身上的毛髮給遮蓋住。

如果你發現了你家狗狗的肚臍是突起的或者是凹陷下去，那可能是你家狗狗出現了疝氣或者是閉合不良的問題。如果異常的情況比較的嚴重，那可能需要去找寵物醫生檢查。

一般來說，肚臍應該是在狗狗的腹部，在肋骨下方的一片區域。狗狗的肚臍應該是長在皮膚上面的一小塊的圓形和橢圓形的疤痕。

自己的肚臍，對於狗狗來說沒有太大的吸引力。牠們反而對人類的肚臍有興趣。因為人類的肚臍會有主人的味道。

如果主人沒有清洗自己肚臍的習慣，那麼裡面的味道會變得更為濃郁，而狗狗也有可能會因為這個味道而習慣地去舔舐主人的肚臍。

當然，狗狗們擁有肚臍是一件非常常見的事情，主人們就不要因為好奇而對狗狗下手。因為並不是每一隻狗狗都喜歡被人撫摸自己的肚臍。比較敏感的狗狗，可能會因為主人撫摸自己的肚臍，感覺到不開心，甚至攻擊主人。

不過一般的狗狗，肚子能撫摸，摸肚臍當然也是可以的！

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