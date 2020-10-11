狗洗澡│唐狗聽到要洗澡　即躲在樹下隱身　聰明爸用一招迫牠就範

到底是多害怕啦！台灣飼主黃鳳嬌家中有隻2歲的唐狗「嚕嚕」，個性聰明機靈的牠，很會察言觀色，這天牠無意間看到同伴「Happy」被家人抱進浴室洗澡，當場嚇得直奔家門外的大花園；不過就算牠再怎麼逃，仍逃不了家人的五指山，最後爸爸用一招把嚕嚕抓回來，牠除了表情生無可戀，四肢還僵直了……。

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台灣飼主黃鳳嬌4月14日在Facebook寵物社團張貼出一段影片並註解笑說，「洗澡有那麼可怕嗎？還跑給人追。」畫面中可以看到，唐狗嚕嚕因為拒絕洗澡，嚇得跑去花園裡躲好，雖然藏身在一棵樹後面，但仍被爸爸抓到；只見牠被爸爸抱在懷裡彷彿全身僵直，內心無奈的情緒全寫在臉上。

雖然嚕嚕表情傷心，但一旁錄影的媽媽卻是笑得開心，可愛的強烈對比讓這段影片顯得格外有趣。黃鳳嬌說，「爸爸在花園裡的大樹下把牠抱進來，這平常活蹦亂跳的傢伙，一被爸爸抱住了就那副樣子，真的好好笑！」原來嚕嚕不是不喜歡洗澡，而是不喜歡進浴室，身為「爸寶」的牠在爸爸面前是位乖寶寶，但是在其他家人面前，就是個活蹦亂跳的鬼精靈。

這段有趣又可愛的影片吸引了上千名網友按讚，許多人看完都紛紛笑說，「哈哈哈好可愛」、「我家也是會狂奔」、「被抓到了只好無需掙扎的癱瘓」、「我家的還離家出走咧」、「逃命要緊啊」、「生無可戀的表情」、「尾巴都捲到前面了......可見多害怕」、「洗澡很可怕，洗完我手都黑青了」。

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