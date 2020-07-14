荃灣被偷貓店長極速尋回　報料街坊棄10萬賞金　原因超簡單

荃灣一間夾公仔店的貓店長於周六（11日）被人盜走，飼主林先生翻查閉路電視片段發現疑犯，昨（13日）在網上公開有關片段，及懸紅十萬元通緝疑犯。林先生今晨收到知情人士報料，報警後終在疑犯住所尋回貓貓，而涉案女子及女童亦被帶回警署。

荃灣區在上周六（11日）驚現偷貓賊！位於荃灣花園的一間夾公仔店的貓店長Getget被3名疑犯極速盜走，。飼主林先生於日前已報警，並在昨日（13日）公開閉路電視片段及截圖，懸紅2000元至10萬元通緝疑犯。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓店長Getget於上周六（11日）被盜走。（受訪者提供）

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林先生稱，3名疑犯當中包括一名成年女子、一名介乎12至14歲的女童及介乎4至6歲的男童。今晨，林先生收到知情人士報料，遂報警求助，警員其後在疑犯住所尋回Getget，而涉案成年女子及的女童亦被帶回警署，而男童則未有被帶走。林先生指Getget被疑犯困於籠內，而且消瘦不少，被警員帶走時亦一直狂叫，聲音也變得沙啞。

目前，Getget正身處警署，林先生女友亦須前往錄取口供。幸好Getget並無大礙，但林先生明言將繼續追究偷貓者，不會輕易作罷。《香港01》已向警方查詢有關案件詳情，惟於截稿前仍未獲回覆。

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