誕死胎、子宮含膿即遭遺棄　眾籌盼助繁殖場棄貓重過新生

1歲的貓咪就等同人類的青少年，理應是其貓生的黃金時期。但對從小在繁殖場成長的英短母貓Toriana來說，一年多以來，不但未曾體驗跑跑跳跳、向「奴才」撒嬌的生活，更因頻頻生育導致身體變得虛弱，誕下的小貓全部夭折，最終慘遭繁殖場遺棄。 幸得保護動物慈善協會（下稱：LAP）的義工拯救，及時發現Toriana的子宮含膿，並安排牠接受緊急手術，終挽回一條可貴的生命。惟目前LAP正照顧逾百隻被遺棄的貓咪，龐大的醫療和生活開支令這個全義工組織極為吃力，盼您能支持他們的工作，助更多僥倖逃出煉獄的繁殖場貓咪重過新生！

多次生育致子宮含膿 誕死胎即遭遺棄

收過好多貓，但未見過好Toriana咁差嘅情況。繁殖場（啲人）將佢放喺個飛機籠裡面，全身沾滿屎尿。抱佢出嚟，先發現佢成身軟晒，要即刻送去醫院。 Ann，LAP義工

上月，LAP義工Ann突然收到拯救繁殖場毛孩的前線義工求助，表示有繁殖場正以小型客貨車送走Toriana及另外兩隻患病的小貓，如無人接收，將把牠們直接丟在路邊，「繁殖場話Toriana啱啱生完BB，但全部貓仔都死晒，可能因為抑鬱，幾日都唔食嘢、唔飲水。覺得佢冇利用價值，就唔要佢。」

為拯救每一個仍有機會活著的生命，Ann二話不說便答允接收3隻貓咪，並預約相熟的獸醫診所，打算翌日帶牠們去做身體檢查。誰料，Toriana到達LAP時已全身軟癱，情況極為不妙，必須立即將牠送到醫院救治，「醫生發現佢嚴重缺水，要即刻幫佢吊鹽水。之後再做檢查先知佢幾日冇食嘢同飲水，原來係因為子宮積膿同有死胎，再唔做手術就會死。」

經過一輪治療，醫生終於從死神手中搶回Toriana，惟大病初癒，目前其身體仍然虛弱，暫由LAP的暫託義工照顧，「雖然手術費要萬幾兩萬蚊，但LAP嘅宗旨係希望拯救每一個生命，因為好多喺繁殖場已經捱唔住，佢哋僥倖逃離地獄，更加唔想佢哋一嚟到（LAP）就走。」Ann表示，待Toriana的身體復元後，將會為牠尋找一個家，希望其往後的日子都過得快樂。在此期間，亦盼望大眾能助養Toriana，資助其生活費及醫療費，讓牠感受人類的疼愛。

Ann表示，負責在中心接收Toriana的義工看到牠全身軟癱的情況，嚇得立即帶著牠四出求醫。期間，Ann及一眾貓義工都甚為擔心，心中不斷祈求Toriana能捱得過這關。（由受訪者提供）

Topper（左）和Turbo（右）是與Toriana一同被繁殖場丟棄的另外兩隻患病小貓。牠們身上均生了嚴重的皮膚癬，且患有貓感冒。Topper的一隻眼睛更已嚴重萎縮，而Turbo的腳則有點問題，影響到其活動能力。（由受訪者提供）

經過一輪治療和暫託義工的悉心照顧，Toriana正漸漸康復。（由受訪者提供）

立即助養Toriana，助牠開展新生！

經濟寒冬下的犧牲品 名種貓患病即遭棄養

初初救Tiffianie番嚟，佢淨係肯食超市最cheap嗰啲糧，咁你諗吓佢前主人點對佢呀！咁多年都冇好好照顧佢，到佢有腎病就唔要佢。 Ann，LAP義工

除了繁殖場的貓咪，LAP目前正照顧的逾百隻貓咪中，亦不乏因年老、患病而慘遭主人棄養的個案，「每年LAP都接收超過200隻貓貓，但今年特別多，因為有啲主人出現經濟困難，第一個放棄嘅就係有病嘅寵物。」10歲的布偶貓Tiffianie便是經濟寒冬下其中一個犧牲品。Ann憶述，當時接獲義工通知，表示在將軍澳街頭遇到一隻骨瘦如柴的布偶貓，更發現對方無法正常排尿，估計牠因病而遭主人遺棄，故將牠拯救並交予LAP照顧。

「佢去唔到廁所係因為患咗腎病，醫生話已經第3至4期，好嚴重。除咗要食腎糧，每日仲要食藥同打皮下水，淨係醫藥費都要成3千蚊一個月。」年老且患有嚴重的長期病令Tiffianie難以覓得新主人，或將在暫託義工家中終老。盼您能助養Tiffianie，資助其高昂的醫藥費，讓牠能在愛中渡過餘生。

別看Tiffianie目前高貴美麗，患有嚴重腎病的牠剛獲救時瘦至見骨，全身白毛都佈滿灰塵。（由受訪者提供）

立即助養Tiffianie，助牠幸福地度過餘生！

LAP喵星人加入毛孩助養計劃 盼您能每月助養

貓狗一有病，淨係檢查已經用唔少錢，如果之後仲要做手術、長期食藥，對我哋（LAP）嚟講係好大負擔。連埋狗仔，每個月嘅醫療費要成廿萬，好需要公眾捐款支持。 Ann，LAP義工

為讓更多像Toriana、Tiffianie般的繁殖場受害者和被遺棄貓咪獲得適切的照顧，LAP繼早前與「01心意」合作推出助養汪星人計劃後，亦安排17位喵星人於本月加入相關計劃。每月只需$100，便能夠助養一隻貓咪，讓牠感受到您的關愛。您的善款將直接落入LAP，用作支付喵星人的生活費及醫療費，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

了解更多喵星人的故事：https://heart.hk01.com/zh/project/10298

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