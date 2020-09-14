怕水唐貓│弟弟浸私家泳池做SPA兼消暑　媽回頭驚見「傻貓換太子」

新冠肺炎疫情持續，不少港人都減少外出活動，尤其是免疫力較弱的小朋友。有港媽日前在家製作「私家泳池」給BB做SPA，結果回頭驚見BB竟然變成貓咪？

港媽Andrea日前在家自設「私家泳池」，讓BB做Spa。（受訪者提供）

港媽Andrea接受《香港01》訪問指，坊間有些專為初生嬰兒而設的「Baby Spa」，可惜目前均因應防疫措施而關門，「我只好買個大浴盆畀BB玩水。」兩隻貓咪對BB的「私家泳池」好像很有興趣，媽轉身沒多久，回頭只見貓咪在浴盤裏，難道BB變身成貓咪了？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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原來兩隻貓咪見到BB玩水，就好奇地走過去看看，貓咪「MayMay豬」就想一起玩，BB轉身位置就被貓咪霸佔，媽笑說：「結果我要幫多一個BB抹身。」

MayMay豬以前曾經很怕水，媽指：「有次佢屙完屎踩到自己啲屎（貓b經常發生），當時我唔識處理，直接抱住佢開水喉沖腳，嚇到佢幾個月唔敢行入廁所！」沒想到牠這次看到BB玩得那麼開心，會親身上陣玩水。

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