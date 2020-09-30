拉布拉多犬以為出街玩　抵目的地才知被騙　回程超怨恨媽秒道歉

動物的心靈非常脆弱，一旦被人類欺騙，可能要很久才能平伏心情。外國有一名狗主早前在社交平台分享，有一次帶狗狗「Fritz」出門的有趣經歷。狗狗一心以為主人帶牠到公園玩，本來非常興奮，誰知下車後才知道原來是騙局，狗狗感覺被主人背叛。回程時一言不發，漠視主人，令媽媽要即時道歉哄回愛犬。

Fritz現時３歲半，是唐狗混拉布拉多，性格非常活潑。（Twitter@bretmortimer）

外國狗主Bret Mortimer平時習慣天天帶Fritz出門到狗公園散步，Fritz天生好動，最愛在草地上跑，每次牠知道可以到公園玩時，都會表現到超級開心。

有天，媽媽如常帶Fritz外出，牠一如以往快速跳上車，打算一會兒就可以放電。誰知在抵達目的地後，Fritz才發現一切都是世紀大騙案，這天媽媽不是帶牠到狗公園！Fritz極度崩潰，深感被媽媽背叛。回程時坐在副駕駛座的牠一言不發，露出不爽表情，令媽媽要即時道歉，哄回愛犬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾點擊圖片放大看，狗狗Fritz以為去公園玩，誰知落車後才知被騙的不爽過程！▾▾▾

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當媽媽知道Fritz覺得被騙後，已經馬上哄回愛犬，第二天還專程帶狗狗到公園玩，作為補償，雖然Fritz一開始露出懷疑的眼神，以為再次被騙，但後來到達公園後，發現今次不是騙局，已經急不及待要放電呢！

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