松鼠狗｜驚見狗狗被困洗衣機　狗主事後淡定表示：狗狗活得好好

遇到狗狗被困洗衣機裏，第一個反應不是去拍照拍片，而是即時想辦法將牠救出來！不過，這次事件只是虛驚一場，大家不用過於擔心。事緣早前有網民在洗衣店，看到洗衣機裏有一隻松鼠狗被困在內，她大為驚恐，急急衝前想停下洗衣機。但在上前查看時才發現真相。

遠遠看到這畫面，實在會被嚇怕。狗狗是怎樣走進去的？（fb@爆廢公社）

【點擊圖片放大看，究竟被洗的是什麼，為何狗主還會這麼淡定回應指狗狗沒事呢？】

這張擬似狗狗被放到洗衣機裏的照片被網民瘋傳，更有台灣媒體報道，令狗主也留意到，這不是我家的抱枕嗎？所以她才回在網上回應，指狗狗還活得好好，不用擔心。

網民對這逼真狗狗造型抱枕很感興趣，當看到抱枕主人出現時，第一反應是問「在哪裏買來的？」實在令人發笑。「太像真的了吧」、「如果是真的狗我會昏倒！」、「乍看以為沒救了」。

▾▾▾看着狗狗真的能令心情放鬆，點擊圖片放大看，這狗狗為爸送上「煎雙蛋早餐」，卻令他哭笑不得？▾▾▾