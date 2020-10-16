貓受傷｜見黃貓前掌斷成兩截　媽走近知真相後嚇呆：差點心臟病發

見到愛寵生病或受傷，做主人的必定會非常憂心。 外國有網民在社交平台表示，日前她家中的愛貓「Rory」趴在地毯上休息，她突然發現Rory前手疑似斷開，她非常擔心，「嚇到差點心臟病發」，想立刻帶牠看獸醫，誰知她走近後，才知道真相，令她秒速嚇呆。

網民家中養了2隻狗及2隻貓，牠們感情非常好。（Twitter@aleashuhh）

網民在Twitter發文，指家中養了2隻狗及2隻貓，牠們感情非常好，經常一起玩耍。早前主子們如平時一樣，在家中耍廢。主人行出客廳，突然看到驚人一幕！黃貓Rory趴在地毯上，動也不動，右邊前手斷成兩截，令主人非常震驚，當她走近Rory，打算帶她看急症時，先明瞭事件真相……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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錯覺照令網民笑瘋，紛紛笑指「乍看心臟都要停了」、「第一眼看真的嚇到」、「牠其實是在變魔術啦」、「這玩具也太剛好了吧，那個位置，那個顏色，那個形狀」、「感覺貓貓是故意的XD」。

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以前曾經聽過一個傳聞：雞有六隻腳。沒想到，這件事竟然會發生在狗身上！近日網上流傳多張靈異的寵物照，有些狗竟然有十條腿、有些狗有三條尾、有些貓只有上半身...到底發生什麼事呢？

▾▾▾究竟貓狗可以有多少條腿？點撃圖片顛覆認知▾▾▾