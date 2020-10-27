日本橘貓伯伯養衣櫃13年　獲救後眼淚狂流　網民聽了原因超痛心

養動物之前，主人除了要有愛心之外，亦應考慮能否提供一個合適環境予寵物居住。 日本高齡橘貓「彥爺」(Hikoya)被義工拯救之前，曾被主人養在衣櫃裡面，多年來不見天日。橘貓主人是一名老婆婆，多年前在街上撿到3隻小貓，其中一隻就是彥爺。婆婆不捨得將貓咪送給人，但因自己的丈夫討厭貓，於是她偷偷將牠們養在衣櫃，長達13年。

老婆婆21年前，在街上撿到3隻年紀只有大約2個月的小貓。(Credit: Nekoken Blog)

老婆婆本身是愛貓之人，亦是一位動物義工。21年前，她在街上撿到3隻小貓，牠們年紀只有大約2個月大，非常可愛。婆婆不捨得拋棄3隻流浪貓，又不願意交給其他人養，於是她將小貓帶回家。但因婆婆的丈夫討厭貓，她只好把小貓飼養在房間的衣櫃內，而婆婆的丈夫嗅覺及聽覺本身都有問題，所以貓咪們被養在衣櫃13年內，都沒有被發現。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但婆婆明白這個情況不能再持續，故此向動保團體求助。義工將貓咪們帶到收容所後，３隻貓的其中２隻很快便因淋巴腫瘤去世，只留下黃貓彥爺。與婆婆分開的彥爺，初到收容所時，警戒心非常高，3至4年來，牠常常以淚洗面，原來背後有一個心酸真相……

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彥爺在義工悉心照顧下，身體復原得很好，並得到許多義工的寵愛，最終亦在收容所內生活了8年，在今年7月以21歲高齡離世。

台灣有貓主表示，自己只是出門兩天，回來後被主子一直大罵，整晚抱緊不放，黏煩程度直達神級。基於黃貓「實在黏到很煩」，主人最後找了靈媒及寵物傳心師看過，他們的答案完全嚇呆了陳小姐！

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日本有網民指早前看到兒子夜深時分，仍然在客廳玩耍，沒有為第二天上學而準備。當他想責備兒子時，才發現原來兒子是有苦衷的。

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