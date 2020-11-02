八鄉山火｜20歲鳳凰婆婆懷疑「嚇死」　狗義工親述不怪任何人原因

八鄉大江埔村於重陽節(10月26日)當日發生大火，山火迫近一間動物收容中心「大樹下善待動物庇護站」，收容所約有150隻狗及30隻貓，當晚有近逾200名義工到場通宵營救疏散中心內的動物。 大火救熄後，貓狗們紛紛被送回收容所，但部份動物受驚過度，情緒顯得較為不安。當中一隻20歲的唐狗「鳳凰女」回家後一直躺在地上不動，懷疑受驚過度，身體出現不適，最後於11月1日凌晨離世。

20歲的鳳凰女一直身體非常健康，無病無痛，所以義工們都稱呼牠為「黃老太」。（大樹下善待動物庇護站）

「大樹下」義工JoJo接受《香港01》訪問時表示，鳳凰女原先是地盤狗，是收容所的場主曾先生救回來，是「大樹下」收養的第一代流浪狗，屬於年資最高的動物。JoJo憶述，大火救熄後，鳳凰女被送回收容所。但牠當晚因山火受驚過度，身體出現不適，「牠被我們搬來搬去，又入狗籠，當晚山火又大煙，情況非常混亂，牠20歲了，今次山火要走火警真是嚇親」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

義工之後帶鳳凰女看獸醫，醫生指鳳凰女有晚期腎衰竭，心臟亦不太好，情況並不樂觀。因考慮到鳳凰女不習慣留宿在其他地方，一離開「大樹下」就會非常害怕，故此義工將鳳凰女帶回收容所休養。

惟鳳凰女日前身體再度轉差，最後在11月1日凌晨離世。對於鳳凰女因山火受驚而離世，JoJo指自己並不會怪責任何人，她認為所有事情都是上天注定……

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JoJo指，「雖然是次山火帶走了鳳凰女，是一件令人傷心的事，但亦沒有人想意外發生」，她相信鳳凰女最後無帶著遺憾離開，亦令她感到安慰。JoJo希望，這次山火可以令市民醒覺，明白火災的影響可以非常嚴重，不應該輕視，拜祭後不要留低火種，避免意外再次發生。

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