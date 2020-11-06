搬屋走失貓妹妹媽痛哭　生性貓哥偷出門搜索　結果只有一隻貓回來

都市流傳著一個傳說，假如貓咪走失，可以嘗試跟流浪貓商量，牠可能會把話傳給你的貓咪，叫牠回家。 台灣有位飼主日前（11月3日）剛搬到新家，結果貓咪透過新屋窗戶的夾縫離家，下落不明。她跟家中另一隻貓哥哭訴，結果貼心貓哥不忍媽傷心，竟然偷偷離家尋貓，後續的故事更峰迴路轉......

貓咪胖胖離奇失蹤，媽隨後在facebook發文尋貓。（受訪者提供）

台灣高雄市發生一宗離奇走失貓事件。家有6隻貓咪的飼主小豬日前（11月3日）剛搬新家，她在當天晚上10點外出洗衣服，結果回家就發現其中一隻貓咪「歐嚕嚕」不見了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她發現新家其中一個窗戶有條小縫，估計歐嚕嚕是從小縫走出去，她隨後立即尋找歐嚕嚕，卻遍尋不果。她接受《香港01》訪問指，當時手足無措，於是跟貓咪「胖胖」聊天、哭訴，提及：「嚕嚕不見了！怎麼辦？可以幫我去找嗎？」沒想到懂性的胖胖，竟然做出意想不到的行為......

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網民誤會遭圍攻

「我睡前都有關好門窗，但起床還是看到有小縫。」媽指落地窗的舊窗戶很難推，所以不知道牠們怎麼推開的。事後，媽感到超內疚，「我只是希望有人聽我說話，所以才跟牠說，結果牠就不見了......」

媽及後在facebook的「貓咪公社」發文尋貓，目前仍未有胖胖最新的消息。有不少網民產生誤會，以為她故意把胖胖放出去找貓，惹來網民圍攻，「可能我的用字遣詞沒有那麼好，所以讓很多人誤會我放貓出去。」

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台灣桃園有隻流浪貓「妹妹頭」，可說是當區的貓幫老大，時常在街頭跟貓打打鬧鬧過活。有次巧遇一位補習班老師，從此跟著她「搵食」，後來還被她收養，半年不到竟然變成一位仙氣美少年！

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