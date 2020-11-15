流浪橘貓沒人愛　只能與蟑螂做朋友　路經男生一手扭轉牠命運

人和貓咪結下緣份，從此生活將會變得不一樣。 這個故事發生在去年年底，當時有網民在街上，遇到一隻流浪橘貓。牠老是被其他流浪貓欺負，身邊沒有貓咪朋友，只能以「蟑螂」作伴。由於見牠很是可憐，心疼牠沒人愛，於是暖男決定收養這橘貓，讓牠有「第二個朋友」。

這隻流浪橘貓老是被其他貓咪欺凌，令阿Ben看得很是心酸。

這個暖心的收編故事，來自台灣新北市永和區。去年11月尾，阿Ben在回家的路旁，經常遇到一隻流浪橘貓。牠一直被其他流浪貓欺負，公貓還會追咬牠，但牠沒因此躲起來，反而會好奇地跟在一堆貓咪後方。沒想到縱使這樣，牠還是一再被排擠。阿Ben形容「常看著牠跟蟑螂玩耍……牠的朋友只有蟑螂。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這暖心的收養故事，令網民很是感動。畢竟流浪貓無依無靠，能登堂入室走進屋裏，生活一定完全不同。「牠看起來好乖好親人，恭喜你撿到寶」、「你做了牠朋友，牠的朋友不再是蟑螂」、「很溫馨有愛的故事」、「你養了牠，牠是你的朋友，你是牠的奴才！」、「謝謝你給牠一個家，感恩」。

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日本有隻叫作「Ikura」的貓咪，牠看起來跟其他貓咪沒什麼分別，只是臉張得比較圓，沒想到牠的腰竟然跟女生一樣粗！牠甚至比忌廉哥還要重！

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