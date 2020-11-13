阿諾舒華辛力加豪宅　走廊超闊可拖驢散步　約瑟爹利最細但最惡

在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，大家都減少了外出機會，留在家中實施居家防疫。曾任加州州長的「未來戰士」阿諾舒華辛力加亦聽從專家意見待在家中，藉此享受與家中毛孩共聚的難得機會。他透過IG等社交平台，不時分享與毛孩互動的照片。沒想到大隻佬的阿諾過往給人硬漢形象．但在親近毛孩時，卻是完全另一個樣子。

阿諾舒華辛力加在《獨闖龍潭》中的名場面。（電影劇照）

曾是加州州長的「未來戰士」阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger），給人的印象一向是強悍威猛，但原來他也有柔情的一面。

在新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，阿諾呼籲大眾應留家防疫，並和家中毛孩拍短片，以身作則示範長者應如何留家抗疫，呼籲大家應減少外出：「聽專家講，盡量留在家中別出去！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，大隻佬阿諾舒華辛力加除了養狗外，家裏還大得可以養迷你馬！更有一隻毛孩，他也會帶牠在家中散步】

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Dutch用口水回應對阿諾的愛意。（reddit@GovSchwarzenegger）

阿諾舒華辛力加在Reddit上很是活躍，不時會與網民互動。當初讓雪橇犬Dutch亮相時，便有網民問為何不讓牠叫Conan，因為阿諾早前離世的拉布拉多犬就叫Conan。但阿諾表示，每隻狗狗都應擁有自己的名字，牠不是任何狗狗的替代品。可見阿諾真的很尊重每隻毛孩，他是個稱職的主人。

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