唐貓│阿公餵剛出世喵忘帶奶樽　自創「奶咀套水壺」媽看相後笑瘋

照顧寵物一向並非易事，更何況要照顧剛出世的小貓？ 台南有網民表示，日前朋友撿到剛出生的唐貓，交給她照顧。她連續照顧了小貓兩日後，因要回台北上班，所以交託當日要回鄉下的公公幫忙餵奶。但公公回到老家時，才發現忘記帶奶樽，於是他自創奶嘴套水壺新招餵奶，令媽媽笑瘋。

小貓剛剛出世仍未開眼，乾掉的臍帶還黏在肚子上。（受訪者提供）

貓主Abbie Tsai接受《香港01》訪問時表示，早前收到朋友求助，希望她幫忙照顧剛出世的小貓：「朋友沒有養貓經驗，而我家裡有四隻貓，其中三隻都是我湊大。小貓大約是一週齡以內，要每3小時餵一次奶。」媽媽照顧了小貓兩日後，需要回台北上班，於是交託給公公餵奶。但因他當日亦要回鄉下，所以Abbie Tsai先幫他把餵貓的東西收入袋，以防公公漏帶。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當日下午媽媽致電公公詢問貓咪喝奶的情況，公公指：「因為奶瓶還有奶，我放在冰箱後，就忘記帶回鄉下了。」Abbie Tsai 大嚇一驚：「可是貓咪每3個小時就要餵奶啊！」 公公卻向她表示，用了奶嘴套水壺，所以貓咪有喝奶，不用擔心。媽媽大感不解，收線後，終於收到公公傳來「奶嘴套水壺」的餵奶神器照片……

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Abbie Tsai想不到公公那麼有創意：「那個茶壺是他30年前在中國宜興買的紫砂壺，我們一次都還沒用過，他就獻出來餵奶，我們的地位直接大輸了。」

網民看到照片後，紛紛笑指「孩子，你知道你小時候是茶壺餵大的嗎」、「如果阿公忘了把茶葉取出來再加奶的話？不就給奶茶小貓喝了嗎」、「今年喵喵杯的最佳奶貓獎、最佳創意、最具特色獎，非妳爸爸莫屬了！」、「等你的貓大一點，奶瓶不夠喝，我就送你茶壺。」、「這我真的五體投地，大寫的服！」、「生活智慧王非你爸莫屬」。

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