明明領養時是芝娃娃　一年後媽被咬傷腳趾　醫生才說是擺了大烏龍

小狗的樣子總是萌萌又可愛，有時候會令人對牠們產生誤會。 這則有趣的故事，來自台灣網民所分享。媽媽家裏現時養了3隻狗狗，驟眼看去牠們有點相似。不過，再仔細看清楚，其中一隻的樣子明顯是不同。但媽媽卻表示，當初帶牠回家時，真的以為是隻芝娃娃。事件直到她養了1年多，才揭開這狗狗身「身世之謎」。

這宗狗狗身份成疑的故事，來自台灣。媽媽原本養了一隻芝娃娃，但因年紀老邁離世。由於還是偏愛芝娃娃，於是決定再去領養，把愛分享給其他毛孩。

當時她看到有隻叫菜頭的狗狗正待人領養，樣子可愛又似是芝娃娃，於是二話不說便接了牠回家。沒料到養了1年多，在一個遇然的機會下，媽媽才竟驚覺，原來養的一直不是芝娃娃。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟菜頭的真正身份是什麼狗狗，為何會讓媽媽大吃一驚】

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我明明喜歡芝娃娃的，認養菜頭1年才發現養到法鬥！

媽媽指日常生活裏，3隻狗狗就是這樣喜歡聚在一起。大家一起吃東西，一起睡覺，一起玩耍，一起看日出日落，關係好得如親兄妹。當然，牠們也有打架的時候，但咬打一兒，又會黏在一起！

網民都驚訝為何當初會把菜頭誤認是芝娃娃，不過菜頭這麼可愛，是什麼品種其實一點也不重要。「菜頭超萌的！」、「遠看法鬥和芝娃娃也差不多，不用分得這麼細」、「看着法鬥和芝娃娃一起生活，應很快會被同化」、「菜頭這麼可愛，有誰不喜歡」。

【同場加映：不知是否想養芝娃娃的人，都曾有這經歷？】

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【同場加映：喜歡芝娃娃的人一定有共鳴】

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