曼切堪貓每天做戲引起注意討罐罐　這次扮太久　意外終於發生

為了罐罐，貓咪究竟會出什麼招數，令貓奴乖乖臣服？ 這隻生活在台灣的貓咪，每次想奴才開罐罐時，便會倒臥在廚房路中央讓人發現，然後奴才便會乖乖開罐罐給牠。但這次，牠的如意算盤算錯了，奴才竟然沒有及時出現！

還不把罐罐奉上！（ig@mmm_not_chocolate）

這隻生活在台灣中壢的貓咪叫嘛叟，是隻超級戲精，每次牠想吃罐罐時，都會做出浮誇的動作引人注意。例如是平躺在廚房中央，這樣貓奴媽媽Cora便會把罐罐自動奉上。但這次，媽媽Cora竟然大半天都沒留意到牠，結果牠直接上演了一幕！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這隻愛演戲的貓咪，牠平日是如何引起媽媽注意，從而騙到罐罐的】

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媽媽Cora表示，家中只有嘛叟是戲精，總要做一些浮誇的動作，裝可憐來討零食。家中另外兩隻貓咪，根本就不會這樣做。回想起第一天帶嘛叟回到家時，牠已老實不客氣地跳到梳化椅上休息，完全把這裏當是自己的家！

至於嘛叟喜歡躺在地上的原因，媽媽指「可能躺著躺著就躺習慣了吧！腿短比較容易躺，不會不平衡！」

網民對於這詐騙隻團首腦的行為很是佩服，沒想過為了吃，貓咪會化身成戲精來討吃，更沒想到牠的演技竟沒人注意到，最終自己先睡着了。「餓暈了，快去搶救」、「是否要去做CPR？」、「餓到暈在地上，這睡姿太美了」、「快用罐罐做緊急處理」、「這個苦肉計我可以」。

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【點擊圖片放大看，究竟這裏藏了些什麼，會令兩隻貓咪們這樣好奇】

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