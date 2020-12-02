菲律賓流浪狗闖商場　下秒保安出動來趕走？結局逆轉狗狗大翻身

流浪動物也是生命，牠們同樣值得被愛。 在上月底，有菲律賓網民去到當地的大型購物商場，發現有隻流浪狗躺了在地板上。牠沒有吠叫，也沒有騷擾其他客人。不過，最終還是很快就被商場保安發現，但令人感到意外，流浪狗沒被趕走，保安員只是輕輕拍着狗狗背，然後護送牠離開。

這則對流浪狗很有愛的故事，來自菲律賓網民所分享。Jan Mart Calimpong在11月底時，去到她住所附近的商場購物。但突然在商場裏，發現有隻小狗平躺在地上休息。她沒有竟動商場保安，只是默默地注視着。

不久後，商場保安便出現，但他沒像其他保安員般粗暴地趕走狗狗，反而是輕撫牠背脊，慢慢陪同狗狗離開。而事件發生後不久，當Calimpong再來到這商場時，發現當天見到的浪浪還在，但牠卻是以另一個身份出現！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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商場經理對傳媒表示：「我們正在不斷建立包容性文化，希望能在這裏，人和動物（如流浪狗）會聚在一起，互相幫助。」

Calimpong高興地表示「現在，許多來商場的人，都是來看狗狗的，牠們已成為商場的賣點，大家來這裏與牠們拍照，這是很自然的事。作為喜歡動物的人，特別是對狗狗有偏愛的，我很高興看到這一點。」

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▼▼▼台灣網民自小給嫲嫲湊大，與嫲嫲感情極好。但自從她上年領養了一隻法鬥「豬豬」之後，嫲嫲從此「開口埋口都是狗」，眼中已經再沒有小饅頭。對於自己家中地位不保，她不禁慨嘆，自己已經失寵了。▼▼▼

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