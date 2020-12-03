比利時牧羊犬被巨石綁後掉進水　暖心女憑體內晶片找謀殺案兇手？

真的，可以不愛，但請別傷害。就算你真的要棄養，也請為毛孩們作出一個合適的安排，把牠們交到動保中心，都總比棄置街頭好。 這是一宗令人氣憤的棄狗事件，發生在今年1月初的英國。一名女子與友人在公園散步時，發現河邊有隻狗狗在掙扎，於是上前拯救。在救起後，她發現這不是一宗失足意外，而是企圖殺害狗狗事件。

就算你不要狗狗了，也絕不應這樣殘酷傷害牠。這宗意圖殺狗事件，發生在今年１月初的英國諾定咸。當時Jane Harper與友人Joanne Bellamy一同在Farndon的公園散步。突然看到河邊有水花濺起，於是上前查看。這時才發現，有隻看似快要溺斃的牧羊犬在掙扎。Jane二話不說便直接跳到冰冷的水中，希望可盡快救起這狗。

在救起這狗狗後，Jane發現事件並不簡單，不是狗狗因意外跌到水中，而是有人要害牠的命！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，為何會認為這宗狗狗遇溺事件並不單純】

怎會有人這麼狠心對自己的狗狗？我不知道牠在水裏掙扎了多久，如果我沒發現，牠可能就活不下去，這行為實在太殘忍了。 Jane Harper

Jane的丈夫也分享了妻子救狗的故事，大量網民回應，激讚他妻子勇敢。

據網民分享出來的最新消息，疑犯在11月26日時已上庭應訊，目前獲保釋待審，案件押後到明年3月8日再作審理。

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在美國，有男子與妻子離婚後，竟然以虐待前妻愛犬來報復。兩年來狗狗一直被綁着，而且沒有得到適當的照顧。狗狗瘦得骨瘦如柴幾乎喪命，幸好動保組織及時介入救出狗狗。最終更替狗狗覓得新家，牠變化之大，令義工都感到驚訝！

【點擊圖片放大看，這隻狗狗是如何被虐待成這樣的！實在令人痛心！】

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一名台灣狗主日前在網上分享愛犬獨自玩樂的片段時，因狗狗身體懸在半空，疑似被吊起半，引致部分網民險些誤會他虐狗，令他坦言感到意外。

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