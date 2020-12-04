孟加拉豹貓擺好姿勢　3歲龍友拍寫真　艷照嚇呆網民：專業攝影師

小朋友的才能真的不容小覷，與貓咪拍住上時，往往可以嚇你一跳！ 日前本地貓主在社交平台分享，家中女兒替愛貓拍照的情況，相中可見3歲女兒拍照時有姿勢有實際，簡直就是攝影大師一樣。爸爸公開沙龍照後，網民大感震驚，更指妹妹「影得有板有眼」！

Maru是孟加拉豹貓，非常有個性。（受訪者提供）

貓主Eden接受《香港01》訪問時表示，貓咪「Maru」現時7歲，有著孟加拉貓獨立高傲的性格，自小只准許爸媽摸摸，其他人一律要隔開兩米距離，否則閣下自負。３年前妹妹出世，她試圖打破定律。爸爸：「Maru不親妹妹，亦不會主動理她，但妹妹就成日搞Maru，有時仲要攬貓咪。她年紀還小，不懂得就力，Maru都會容忍她，不會還擊，當牠不耐煩就會走。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前Maru難得在沙發「坐定定喺度」，爸媽一於替牠影沙龍照，誰知妹妹有樣學樣，同時拿出自家相機，做龍友幫Maru拍大師級寫真！ 爸爸：「妹妹平時都鍾意影吓自己的玩具，她更懂得擺位影Maru，很專業！」之後爸爸更公開Maru的模特兒照片，網民看到後非常讚嘆，不禁佩服妹妹影得「有板有眼」，絕對有攝影天份！

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爸爸表示，妹妹從小養成影貓的習慣：「最開心見到小朋友同小動物嘅互動，愛心嘅嘢是自小養成。」網民則紛紛指「小朋友笑得好燦爛，好似見到貓偶像咁」、「細細個就咁識影相有前途」、「個model 都好專業好定」、「專業攝影師喎，揀哂角攞位」、「真係出盡力去影」、「主子咁合作擺pose 唔郁真係乖」。

▼▼▼▼▼同場加映：一名網民的兩歲女兒日前興致勃勃，突然提筆為家中主子畫肖像，而主子又竟然乖乖配合定格，造就一張超抽象作品。▼▼▼▼▼

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▼▼台灣有貓主日前心血來潮，拿出之前替家中愛貓拍下的照片，為牠畫肖像畫。她之後將畫作放上社交群組，作品慘出濃濃的憂鬱味，網民以為她惡搞貓咪，誰知見到原圖後，大家都全跌眼鏡！▼▼

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點撃看全文：虎斑貓肖像認真畫 網民以為惡搞作 媽公開本尊真身照後全跌眼鏡